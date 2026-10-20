Elbasani arrin marrëveshjen me Glen Dajën pas largimit të Gvozdenovic

Elbasani arrin marrëveshjen me Glen Dajën pas largimit të Gvozdenovic

Vetëm dy ditë pasi Ivan Gvozdenovic dha dorëheqjen, Elbasani ka gjetur zgjidhjen për drejtimin e skuadrës. Sipas burimeve mediatike, verdheblutë kanë arritur akord me Glen Dajën.

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Daja, i cili është djali dhe njëkohësisht asistenti i Ilir Dajës te Dinamo, ka marrë lejen për të zhvilluar negociatat me drejtuesit e klubit elbasanas. Pritet që kjo çështje të marrë një zgjidhje brenda 24 orëve.

Glen Daja është piketuar si pasuesi i Gvozdenovic në pankinë, ndërsa Elbasani po përpiqet ta finalizojë sa më shpejt marrëveshjen, vetëm pak ditë përpara ndeshjes me Teutën.

Nëse zyrtarizimi ndodh, kjo do të jetë hera e parë që Daja merr drejtimin e një klubi të Superiores. Deri tani, ai ka ushtruar vetëm detyrën e zëvendëstrajnerit te dinamovitët.


Shtuar 20.10.2026 08:51

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