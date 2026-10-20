Elbasani arrin marrëveshjen me Glen Dajën pas largimit të Gvozdenovic

Vetëm dy ditë pasi Ivan Gvozdenovic dha dorëheqjen, Elbasani ka gjetur zgjidhjen për drejtimin e skuadrës. Sipas burimeve mediatike, verdheblutë kanë arritur akord me Glen Dajën.
Të lidhura
None found
Daja, i cili është djali dhe njëkohësisht asistenti i Ilir Dajës te Dinamo, ka marrë lejen për të zhvilluar negociatat me drejtuesit e klubit elbasanas. Pritet që kjo çështje të marrë një zgjidhje brenda 24 orëve.
Glen Daja është piketuar si pasuesi i Gvozdenovic në pankinë, ndërsa Elbasani po përpiqet ta finalizojë sa më shpejt marrëveshjen, vetëm pak ditë përpara ndeshjes me Teutën.
Nëse zyrtarizimi ndodh, kjo do të jetë hera e parë që Daja merr drejtimin e një klubi të Superiores. Deri tani, ai ka ushtruar vetëm detyrën e zëvendëstrajnerit te dinamovitët.