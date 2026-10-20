FIFA ndëshkon trajnerin dhe sulmuesin e Egjiptit pas akuzave për favorizimin e Argjentinës

Pas humbjes 3-2 të Egjiptit ndaj Argjentinës në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës të këtij viti, FIFA e ka pezulluar trajnerin Hossam Hassan për tri ndeshje dhe sulmuesin Mostafa Zico për pesë ndeshje. Masat lidhen me deklaratat e tyre kundër gjyqtarëve pas takimit.
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Hassan ia atribuoi eliminimin e ekipit vendimeve të arbitrave. Ai u shpreh se Egjiptit i ishte bërë padrejtësi dhe ngriti dyshimin se dikush mund të ketë dashur që kampionët e botës të vazhdonin garën dhe që Messi të mbetej në turne.
Edhe Zico kritikoi gjyqtarin, duke e ofenduar në deklaratën pas ndeshjes. Sulmuesi tha se arbitri kishte qenë i padrejtë dhe i anshëm ndaj Argjentinës që nga fillimi, se kishte dëmtuar përpjekjet e gjithë vendit dhe se turneu ishte manipuluar në favor të saj.
Gjatë ndeshjes, një gol i Zicos u anulua për shkak të një faulli në nisje të aksionit. Egjipti kërkoi gjithashtu penallti në minutat e fundit, kur rezultati ishte ende 2-2.
Pierluigi Collina, kryegjyqtari i FIFA-s, mbrojti arbitrimin e takimit. Sipas tij, deklaratat e Hassan dhe Zico mund të nxisnin kërcënime ndaj gjyqtarëve dhe familjeve të tyre.