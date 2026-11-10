Eksperienca si avantazh, por freskia mungon: Shqipëria renditet si kombëtarja e dytë më e vjetër në Evropë

Eksperienca si avantazh, por freskia mungon: Shqipëria renditet si kombëtarja e dytë më e vjetër në Evropë

Shqipëria përgatitet për dy përballje vendimtare në Ligën e Kombeve, ku do të ndeshet me Finlandën dhe Bjellorusinë. Këto sfida kanë rëndësi të veçantë për kuqezinjtë, të cilët synojnë vendin e parë dhe kërkojnë të rrisin shpresat për një pozicion në kualifikueset e Europianit 2028.

Përvoja qëndron si “mburojë”, por

Përbërja e grumbulluar nga trajneri Rolando Maran nxjerr në pah dy elementë që duken në kundërshtim me njëri-tjetrin. Në një kompeticion të tillë, përvoja është e domosdoshme për të përballuar nivelin e ndeshjeve dhe përgjegjësitë e tyre. Nga ana tjetër, mosha mesatare e skuadrës mbetet një çështje që hap diskutime.

Të lidhura

None found

Sipas një vlerësimi të “Albanien Fussball”, Shqipëria është kombëtarja e dytë më e vjetër në Evropë për takimet e ardhshme ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë. Mosha mesatare e kuqezinjve është 28.1 vjeç. Maran ka synuar të ndërthurë lojtarët me eksperiencë, të aftë të mbajnë mbi supe përgjegjësi të mëdha, me elementët e rinj që shërbejnë si hallkë lidhëse në funksionimin e të gjithë ekipit.

Kjo moshë mesatare tregon se Kombëtarja ka nevojë të afrojë edhe më shumë futbollistë të rinj. Trajneri italian ka bërë hapa në këtë drejtim, duke përfshirë në listë Samuele Sina, 19 vjeç, Feta Fetai, 21 vjeç, dhe Luis Hasa, 22 vjeç. Në të njëjtën linjë është edhe grumbullimi i lojtarëve të Superiores, Klevi Qefalija, 22 vjeç, dhe Ysni Ismailit, 24 vjeç, çka tregon se Maran u ka dhënë mundësi talenteve të reja të provojnë veten dhe të debutojnë.

Megjithatë, ky hap nuk konsiderohet i mjaftueshëm përballë nevojave të së tashmes dhe së ardhmes. Enis Rexhepi, Dion Kacurri, Brajan Gruda, Arda Kurtulan, Adri Mehmeti, si edhe shumë futbollistë të tjerë të rinj të monitoruar prej kohësh nga Federata, zgjodhën në fund një drejtim tjetër. Kjo situatë mund të kthehet në një shqetësim serioz për perspektivën dhe brezat e ardhshëm të Kombëtares shqiptare.


Shtuar 10.11.2026 21:13

Tags: ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet