Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Pesë vjet pasi u la në Zyrën Ovale, letra që Donald Trump i drejtoi Joe Bidenit më 20 janar 2021 është bërë publike, duke zbuluar një komunikim të pazakontë mes dy rivalëve politikë.
Dokumenti përmban një mesazh miqësor, urime dhe këshilla për presidentin e ri, në kontrast të dukshëm me sulmet e ashpra që Trump i kishte drejtuar Bidenit gjatë fushatës së vitit 2020 dhe pas humbjes në zgjedhje.
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The New York Times raporton se letra është përfshirë e plotë në librin e ri të Joe Bidenit, “Premto mua, Amerikë”. Gazeta ka parë gjithashtu një kopje të dokumentit origjinal, të vendosur në një zarf me mbishkrimin “Për 46”, në referencë të Bidenit si presidenti i 46-të i Shteteve të Bashkuara.
E shkruar në letër zyrtare të Shtëpisë së Bardhë dhe e firmosur nga Trump me stilolaps të zi, letra përcjell bindjen se Biden do të qëndronte besnik ndaj vetes dhe qytetarëve amerikanë.
“Shumë presidentë kanë ardhur dhe kanë ikur, duke qeverisur thjesht si republikanë ose demokratë. Në pjesën më të madhe, ata nuk e ndryshuan historinë, por thjesht u rrëmbyen nga rrjedha e saj e pamëshirshme. Kjo nuk do të të ndodhë ty, sepse e di sa shumë e do popullin amerikan”, shkruante Trump.
Në librin e tij, Biden përshkruan çastin kur e gjeti mesazhin në zyrën presidenciale. Ai thotë se përjetoi ndjesinë sikur po përballej me “dy Donald Trump”: njëri që kishte cenuar demokracinë amerikane dhe nuk kishte respektuar traditën e transferimit të pushtetit, dhe tjetri që në letër shfaqej me fjalë të ngrohta, të ngjashme me ato që do të përdorte një mik i vjetër.
Gjatë garës presidenciale të vitit 2020, Trump e kishte cilësuar Bidenin si kandidatin më të keq në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai kishte ngritur pikëpyetje mbi aftësitë e tij dhe e kishte akuzuar për korrupsion.
Pas fitores së Bidenit, Trump refuzoi të pranonte rezultatin e zgjedhjeve. Mbështetësit e tij sulmuan Kapitolin më 6 janar 2021, ndërsa vetë Trump nuk mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të pasardhësit të tij, duke thyer një traditë të rëndësishme presidenciale.
Pavarësisht kësaj historie, në letrën e tij Trump i uronte Bidenit sukses dhe i kujtonte peshën e madhe të detyrës që mbart presidenti amerikan.
Një tjetër episod i përshkruar nga Biden lidhet me takimin e tyre pas fitores së Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Edhe në atë rast, republikani përdori një qasje të papritur miqësore.
Sipas rrëfimit të Bidenit, Trump i tha: “E di, Joe, po të mos ishte për politikën, mendoj se do të ishim miq të mirë”.
Kjo fjali, njësoj si letra e vitit 2021, bie në kontrast të fortë me përplasjet dhe rivalitetin e ashpër që kanë shoqëruar marrëdhënien politike mes dy presidentëve.
Libri i Bidenit publikohet në një periudhë të vështirë për ish-presidentin. Pas largimit nga detyra, ai është diagnostikuar me një formë agresive të kancerit të prostatës, i cili është përhapur edhe në kocka.
Biden ka njoftuar se trajtimi mjekësor do të kufizojë paraqitjet e tij publike gjatë promovimit të librit.
Trump e përfundonte letrën me një urim për Bidenin dhe bashkëshorten e tij, Jill:
“Zoti ju bekoftë ju dhe Jill, dhe Zoti e bekoftë Amerikën!
Me respekt,
Donald.”