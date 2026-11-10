VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

Lumi Tapajos në Brazil mori pamjen e një deti të trazuar pasi një stuhi e fuqishme goditi jugperëndimin e shtetit Para. Erërat e forta ngritën dallgë të pazakonta në sipërfaqen e tij.

Stuhia përfshiu qytetin Itaituba të hënën në mbrëmje. Reshjet e dendura dhe era e fuqishme shkaktuan turbulenca të mëdha në lumë.

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Në pamjet e regjistruara nga banorët, dallgët shihen teksa ngrihen njëra pas tjetrës, duke e bërë Tapajos të ngjajë me një det gjatë një stuhie të fortë.

Forca e erës vështirësoi lundrimin dhe krijoi rrezik sidomos për varkat dhe mjetet e vogla lundruese.

Tapajos është një nga degët e rëndësishme të pellgut të Amazonës. Në disa pjesë, lumi është mjaftueshëm i gjerë që erërat me intensitet të lartë të krijojnë dallgë të konsiderueshme.

Pamjet tërhoqën vëmendjen e mediave lokale për shkak të fuqisë së këtij fenomeni natyror dhe ngjashmërisë së pazakontë të lumit me një det të trazuar.


Shtuar 10.11.2026 21:13

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