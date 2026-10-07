Adelina Thaçi kritikon zhvillimet politike: LDK-ja duhet të kthjellohet dhe të rikthehet te parimet

Ish-deputetja e LDK-së, Adelina Thaçi, ka shprehur shqetësimin e saj për zhvillimet e fundit politike në vend, duke theksuar se shteti nuk mund të trajtohet “sikur të jetë një lojë”. Ajo i ka bërë thirrje partisë së saj të vendosë parimet mbi interesat individuale.
Të lidhura
None found
Përmes një reagimi në Facebook, Thaçi ka thënë se situatën e ka ndjekur me shqetësim fillimisht si qytetare, më pas si artiste dhe ish-deputete.
“Kur je jashtë, shumë gjëra i sheh ndryshe. I thua vetes: ‘Kadale, ndoshta nuk i dimë krejt, ndoshta po paragjykojmë’. Por kur hyn brenda dhe e sheh se si funksionojnë gjërat, zhgënjehesh”, ka shkruar ajo.
Sipas saj, zhgënjimi bëhet edhe më i madh kur interesat personale vendosen mbi nevojat e qytetarëve dhe institucionet shtetërore trajtohen pa seriozitet.
“Të dhemb kur sheh se si shteti trajtohet sikur të jetë një lojë. Kur interesat personale shpesh dalin përpara interesit të qytetarit. Kur sheh njerëz të udhëhequr nga frustrimet e veta, njerëz që zvarriten pas një pozite, njerëz që brenda pak sekondash e ndërrojnë fjalën”, ka deklaruar Thaçi.
Ajo ka vënë në dukje se në këto zhvillime qytetari duket sikur është lënë mënjanë, duke e cilësuar këtë si pjesën më të dhimbshme të situatës.
Thaçi ka sjellë në vëmendje edhe koncertin e Ermonela Jahos, i cili, sipas saj, për disa orë solli shpresë dhe energji përmes artit e kulturës, në një kohë kur në Kuvend “po ndodhnin çudira”.
Kritikat e ish-deputetes janë adresuar edhe ndaj LDK-së. Ajo ka nënvizuar se përkushtimi ndaj një partie nuk duhet të jetë më i fortë se besnikëria ndaj parimeve që ajo pretendon se përfaqëson.
“Nëse nuk kthjelleni, nëse nuk tregoni se dini të merrni vendime, të jeni konsistentë në atë që mendoni se është e drejtë, të këmbëngulni kur duhet dhe të lini anash inatet personale e pazaret e vogla, atëherë do të shkoni aty ku nuk dëshiron askush që ju ka besuar”, ka shkruar Thaçi.
Ajo ka sqaruar se reagimi i saj nuk vjen nga inati, por nga dhimbja dhe pamundësia për të qëndruar në heshtje përballë këtyre zhvillimeve.
Ndërkohë, Thaçi ka uruar presidenten e re, Justina Shiroka-Pula, duke i dëshiruar shëndet, punë të mbarë dhe forcë për ta përfunduar me dinjitet mandatin e saj.
“Pas gjithë kësaj që kemi kaluar, çdo ditë që Kosova zgjohet pa një tjetër krizë, pa një tjetër përplasje dhe pa një tjetër frikë për zgjedhje të reja, është një ditë e fituar për qytetarin”, ka shkruar ajo.
Në përmbyllje të reagimit, ish-deputetja ka thënë se qytetarët janë të lodhur dhe se Kosova ka nevojë për qetësi, përgjegjësi dhe punë.
“Ky popull është lodhur. Jemi lodhur të gjithë. Tani na duhet qetësi, përgjegjësi dhe punë. Partia ime, Zoti të ndihmoftë. Por mbi të gjitha, kthjellohu”, shkruan ajo.