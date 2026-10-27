Drejtori i France Football rrëfen sa pranë ishte Mbappe me fitimit të Topit të Artë

Kylian Mbappe e humbi Topin e Artë ndaj Harry Kane me një diferencë prej më pak se 40 pikësh, duke qenë shumë pranë triumfit në këtë garë prestigjioze.
Garcia, drejtori i revistës France Football, e cila organizon çmimin, deklaroi se beteja mes dy futbollistëve ishte ndër më të ngushtat e historisë së Topit të Artë.
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Sipas tij, Mbappe kryesoi renditjen për një pjesë të konsiderueshme të procesit, por në fazën përfundimtare Kane arriti ta parakalojë dhe të marrë trofeun.
Diferenca e pikëve mes dy yjeve ishte edhe më e vogël se ajo e regjistruar në vitin 2024 mes Rodrit dhe Vinicius Juniorit. Në atë edicion, mesfushori spanjoll triumfoi me 41 pikë më shumë se braziliani.
“Mes Kane dhe Mbappe, diferenca ishte minimale këtë vit. Diferenca e pikëve midis tyre është më e vogël se midis Rodrit dhe Vinicius në vitin 2024. Atëherë ishte 41 pikë, që në vetvete nuk ishte shumë”, u shpreh Garcia.
Rezultati dëshmon se fituesi i këtij viti u përcaktua nga detaje shumë të vogla dhe se Mbappe ishte vetëm pak hapa larg një prej objektivave më të rëndësishëm të karrierës së tij.
Edhe pse për një kohë të gjatë konsiderohej kandidati kryesor, francezi nuk arriti ta fitonte çmimin. Në vend të tij, Harry Kane u shpall fitues dhe hyri në historinë e Topit të Artë.