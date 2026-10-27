Studentët refuzojnë dialogun dhe i kërkojnë dorëheqjen, Rama nxjerr sërish para Kryeministrisë tavolinën prej guri

Studentët refuzojnë dialogun dhe i kërkojnë dorëheqjen, Rama nxjerr sërish para Kryeministrisë tavolinën prej guri

Studentët vijojnë qëndrimin e tyre kundër qeverisë, duke refuzuar dialogun dhe duke këmbëngulur në kërkesën për dorëheqje të Edi Ramës.

Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama, duket se nuk tërhiqet nga qëndrimi i tij, duke nxjerrë sërish para godinës së Kryeministrisë tavolinën prej guri me shënimin “Dialog”.

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Studentët nga ana e tyre, kanë bërë të qartë se nuk janë të gatshëm të ulen në dialog dhe se kërkesa e tyre kryesore mbetet largimi i kryeministrit.

Ndërkohë, vendosja sërish e tavolinës prej guri përpara Kryeministrisë shihet si një veprim që mund të shtojë tensionet dhe të revoltojë më shumë studentët.


Shtuar 27.10.2026 08:23

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