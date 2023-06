Djali i legjendës së Milanit zgjedh Juventusin para kuqezinjve

Juventus është një hap larg mbylljes së marrëveshjes për Timothy Ëeah, djali i ish-lojtarit të madh të Milan, George. Sulmuesi, i aftë të luajë edhe në krah, është tifoz i Juventus, pavarësisht se George me Milan arriti gjithçka.

23-vjeçari amerikan, me origjinë liberiane, do të jetë goditja e parë e verës së Juventus. Kontaktet me stafin e lojtarit dhe me Lille që zotëron kartonin e tij janë në një fazë të avancuar. Rreth 12 milionë euro duhet të shkojnë për klubin francez, duke përfshirë bonuset me disa detaje për tu sistemuar. Ëeah jr, shkon në skadencë në vitin 2024, do të firmosë një kontratë pesëvjeçare dhe në fakt do të zërë vendin e Cuadrado.

Ardhja e tij, megjithatë, nuk i mbyll dyert ish-Atalantino Timothy Castagne, për të cilin është duke u negociuar një marrëveshje huazimi me Leicester.

Ndërkohë, megjithatë, Juventus po përballet me transferimet e mundshme të një prej emrave të tij të mëdhenj. Nëse për Vlahovic zërat duket se janë qetësuar pak, në këto orë është rikthyer në modë emri i Federico Chiesa. Italiani preferohet nga Liverpool. Jurgen Klopp e dëshiron në skuadër, për tu rikthyer protagonist në kampionat e Champions League. Tashmë janë vendosur kontaktet e para me menaxherin shqiptar Fali Ramadani për t’i garantuar një rrogë që për momentin në Torino nuk mund t’ia japin.

Për Chiesa interesohen edhe klube të tjera të Premier League me Neëcastle dhe Ëest Ham. Lojtari nuk i pëlqen për destinacionin e tij të ardhshëm. Sigurisht që largimi i tij do të një thesar të vogël në arkën e Juventus duke qenë se bëhet fjalë për rreth 50-60 milionë euro. Sigurisht, kaq janë më pak nga sa mund të siguronte shitja e Vlahovic. PSG dhe Bayern Munich presin.