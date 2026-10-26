Diaz tregon preferencën e tij për fituesin e Topit të Artë, pak para ceremonisë në Londër

Diaz tregon preferencën e tij për fituesin e Topit të Artë, pak para ceremonisë në Londër

Sulmuesi i Bayern Munichut, Luis Diaz, ka bërë të ditur se Harry Kane është zgjedhja e tij për të fituar Topin e Artë 2026, vetëm pak orë para ceremonisë që zhvillohet sonte (e hënë) në Londër.

Futbollisti kolumbian nuk la vend për dilema, duke mbështetur bashkëlojtarin e tij te klubi bavarez për çmimin individual më të rëndësishëm në futboll.

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Teksa delegacioni i Bayernit mbërriti në kryeqytetin anglez, gazetarët e pyetën Diazin se cilin shihte si favorit për trofeun prestigjioz.

“Favoriti? Harry, gjithmonë Harry”, u shpreh shkurt kolumbiani, duke konfirmuar mbështetjen e tij për sulmuesin anglez.

Kane dhe Diaz kanë udhëtuar së bashku drejt Londrës, në shoqërinë e disa futbollistëve të tjerë të Bayern Munichut, mes tyre Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl dhe Klara Buhli.

Edhe drejtuesit e klubit gjerman besojnë fuqishëm te mundësia që Kane të triumfojë.

Presidenti Herbert Hainer dhe drejtori ekzekutiv Jan-Christian Dreesen ndodhen gjithashtu në Londër, me shpresën që anglezi të shpallet futbollisti më i mirë në botë.

Nëse e fiton Topin e Artë, Kane do të bëhet lojtari i parë i Bayern Munichut që e merr këtë çmim pas Karl-Heinz Rummenigges, i cili triumfoi në vitin 1981.

Tashmë pritet të shihet nëse përkrahja e bashkëlojtarëve dhe e drejtuesve të klubit do të përfundojë me kurorëzimin e Kane në ceremoninë e mbrëmjes së sotme.


Shtuar 26.10.2026 18:06

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