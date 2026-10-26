Luçiano Boçi: Zemërimi qytetar nuk ndalet nga dhuna, Rama e ka ndier tronditjen dhe fundi i tij mund të jetë më i rëndë se ai i Vuçiçit

Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, foli në një intervistë për News24 për zhvillimet politike në Shqipëri, protestat e studentëve dhe situatën brenda PD-së. Në deklaratat e tij, ai u ndal edhe te ngjashmëritë që sheh mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiç.
Sipas Boçit, zhvillimet në Serbi duhet të shërbejnë si një sinjal politik për Ramën. Ai pretendoi se rënia e Vuçiçit ka ndikuar në përshpejtimin e fundit politik të kryeministrit shqiptar.
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Deputeti demokrat tha se vijimi i protestave dhe këmbëngulja e qytetarëve dëshmojnë se presioni i ushtruar nga qeveria nuk po arrin ta ndalë reagimin shoqëror. Ai kritikoi ashpër mënyrën e ndërhyrjes së policisë, veçanërisht ndaj studentëve, duke deklaruar se masat e marra kanë prodhuar efektin e kundërt: protestuesit janë shtuar dhe qëndresa e tyre është forcuar.
Boçi deklaroi se opozita kërkon ngritjen e një qeverie teknike, e cila, sipas tij, do të krijonte kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ai akuzoi qeverinë Rama se ka ndërtuar një mekanizëm për manipulimin e votës, përmes kontrollit mbi administratën qendrore dhe vendore, lidhjeve kriminale dhe interesave të dyshimta ekonomike.
Ai e konsideroi praninë e studentëve dhe pedagogëve në protesta si një tregues të pakënaqësisë së akumuluar në shoqëri. Sipas tij, kërcënimet për burg dhe masat represive nuk po arrijnë më t’i stepin qytetarët që kanë zgjedhur të protestojnë.
“Ajo që po ndodh nuk është vetëm një sinjal alarmi, por një mësim që Rama mund ta marrë në formën më të ashpër. Largimi i tij mund të shoqërohet me një diferencë të madhe votash, me pasoja jo vetëm për Partinë Socialiste, por për të gjithë politikën shqiptare.
Duhet të kemi parasysh shprehjen gjermane se çdo krahasim çalon. Krahasimi mes opozitës shqiptare dhe Serbisë nuk mund të jetë i plotë, ndërsa paralelja mes Ramës dhe Vuçiçit mund të qëndrojë. Megjithatë, mendoj se rënia e Ramës mund të jetë edhe më e dhimbshme se ajo e Vuçiçit. Në një sistem demokratik, janë zgjedhjet ato që vendosin nëse një kryeministër do të vijojë të qeverisë apo jo. Unë shoh një nivel të lartë zemërimi dhe një protestë që po qëndron në këmbë. Njerëzit nuk po tërhiqen as përballë dhunës.
Dhuna policore ndaj protestave studentore ka kaluar çdo precedent të mëparshëm. Ajo ka qenë e pakufizuar dhe synimi ka qenë ndalimi i studentëve dhe të rinjve që të dilnin në shesh. Por rezultati ka qenë i kundërt: numri i qytetarëve dhe studentëve është rritur, ndërsa qëndresa e tyre është bërë më e fortë. Kjo mund të jetë rruga që çon në rrëzimin e Ramës.
Hapi i parë duhet të jetë krijimi i një qeverie teknike. Kërkesa ndaj Ramës është e ngjashme me atë që iu drejtua Vuçiçit: të krijohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në Shqipëri, kjo mund të realizohet vetëm përmes një qeverie teknike, pasi Rama ka ngritur një mekanizëm të organizuar për manipulimin e votës, të cilin mund ta vërë në përdorim sa herë t’i nevojitet.
Ky mekanizëm, sipas tij, mbahet nën kontroll përmes qëndrimit në pushtet, varësisë së krijuar në administratën qendrore dhe vendore, lidhjeve kriminale dhe interesave të dyshimta ekonomike që janë ndërtuar e nxitur. Megjithatë, duket se tronditja ka nisur dhe mbështetja për kryeministrin po bie. Rama, si miu në një ndërtesë, e ndien i pari tërmetin. Rritja e agresivitetit të tij tregon, sipas meje, se largimi mund të jetë edhe më i dhimbshëm dhe pasojat për të ardhmen e tij politike mund të jenë më të rënda.
Ky do të jetë një largim pa kthim për Ramën. Sa më gjatë ta zgjasë qëndresën dhe sa më shumë të përdorë forma të ashpra reagimi, aq më të mëdha do të jenë pasojat për të dhe për forcën politike që drejton.
Brenda një force politike tradicionale duhet të ketë figura që ta frenojnë kryetarin kur ai ndërmerr veprime dhe bën gabime kaq të rënda për vendin dhe partinë. Zëra të tillë ekzistojnë, por dalin në mënyrë sporadike dhe nuk sjellin pasoja konkrete. Nevojitej një qëndrim shumë më i fortë. Të gjitha këto janë shenja që, sipas meje, e bëjnë rënien e Ramës edhe më të dhimbshme.
Kam deklaruar më parë se në Ballkan kishte një lloj tangoje politike mes Ramës dhe Vuçiçit. Ndoshta të dy kanë qenë pjesë e një organizimi që synonte t’i mbante në pushtet, duke forcuar njëri-tjetrin dhe sundimin mbi popujt e tyre. Rënia e njërit e ka dobësuar automatikisht tjetrin dhe ka dërguar një mesazh të qartë si për të, ashtu edhe për kundërshtarët e tij: qëndresa duhet të vijojë, sepse mund të sjellë rezultat.
Rezultati është rrëzimi i autokratit. Në këtë rast, autokrati është Rama. Koha se kur do të ndodhë kjo varet nga mënyra se si do të menaxhohet qëndresa. Masat e ndërmarra ndaj studentëve, sipas meje, nuk e kanë dobësuar protestën deri në pikën e ndalimit të saj. Nuk besoj se Rama do të ketë kohë të ushtrojë presion ekonomik, fizik dhe kërcënues ndaj studentëve e protestuesve.
Rama mund të ketë menduar se do të qëndronte në pushtet deri në vitin 2029, por rënia e Vuçiçit, sipas Boçit, ia ka përshpejtuar fundin politik. Rama po e kupton këtë situatë, njësoj si qytetarët dhe opozita në tërësi. Këto janë mesazhe politike që duhet të lexohen drejt.
Çdo person që del në shesh mund të ketë vlerësime pozitive ose negative për opozitën. Por ne jemi opozitë dhe një bashkim i rëndësishëm mes opozitës politike dhe asaj qytetare do ta përshpejtonte këtë proces. Më pas, vendimin për votën e merr qytetari, sepse ai e di se kë dëshiron të zgjedhë.
Nuk duhet të përqendrohemi te beteja me fjalë për numrin e votave që do të marrë secili. Qytetarët e dinë çfarë kërkojnë dhe zemërimi i tyre është i dukshëm. Ai është krijuar nga çështje dhe afera të shumta që janë bërë publike. Kur studentëve u bashkohen edhe pedagogët, kjo tregon se pushteti po përballet me një problem serioz.
Rama po përpiqet vetëm të zgjasë ditët e tij në pushtet përmes masave represive, por ato nuk po arrijnë më ta frikësojnë shoqërinë. Në vitin 2013, kërcënimet e tij për burg mund t’i trembnin njerëzit. Sot, kur i përdor këto kërcënime në fund të pushtetit të tij, ato nuk ndikojnë te qytetarët që kanë vendosur të protestojnë.
Mund të frikësohen vetëm njerëzit që e rrethojnë dhe vazhdojnë t’i qëndrojnë besnikë, por jo qytetarët që kanë zgjedhur të dalin në shesh. Ata e kanë përjetuar dhunën e qeverisë dhe sot po mbajnë qëndrime qytetare. Kjo përbën një mbështetje të rëndësishme për protestën dhe mund të shërbejë si bazë për suksesin e studentëve, shoqërisë dhe politikës shqiptare”, tha ai.