Diaz rikthehet në Madrid: Jam në klubin më të mirë në botë

Brahim Diaz është prezantuar te Real Madrid. Sulmuesi spanjoll ka dal sot para mediave në Spanjë, ku i është përgjigjur pyetjeve të ndryshme.

Diaz shprehet mjaft optimist për të ardhmen dhe duket i bindur se ka ardhur në klubin më të suksesshëm në botë.

Kujtojmë që lojtari luajti për një periudhë si i huazuar te Milan dhe tani është gati për të kontribuar për Los Blancos.

Prezantimi:

Cila është gjëja e parë që menduat kur u zgjuat këtë mëngjes?

“Shumë i lumtur që u ktheva këtu, në klubin më të mirë në botë. Unë jam shumë i lumtur. Mendova se kalova një ditë shumë të bukur. Shumë i lumtur që jam në klubin më të mirë në botë.

– Çfarë Brahimi do të shohim? Shumë ndryshe nga faza e parë?

“Këto tre vite te Milani më kanë shërbyer mirë. Jam pjekur shumë në fushë dhe jashtë. Do të shohim një Brahim që vjen me shumë dëshirë për të pasur sukses në Madrid. Prandaj kthehem, për të pasur sukses në ekipin më të mirë në botë.

– Largimi i Benzemas dhe Asensio shton presionin?

“Ata janë dy lojtarë të mëdhenj. Këtu ka presion për të dhënë maksimumin dhe më të mirën nga vetja. Jam i sigurt se do të jemi në nivel dhe do të përfaqësojmë Madridin si ekipin më të mirë në botë.”

Çfarë ju ka thënë trajneri?

“Nuk kam pasur mundësinë të flas me Ancelottin. Jam i lumtur që punoj me të dhe pres me padurim që ta kthej topin.

– Do të dëshironit ta kishit Mbappen si partner?

“Nuk mendoj se tani është koha. Sot është dita ime. E imagjinova pyetjen. Jam i lumtur që jam në Madrid dhe kushdo që është në dhomën e zhveshjes do të jem i lumtur.”

Në cilin pozicion ndiheni më rehat?

“Jam me fat që mund të luaj me të dyja këmbët. Mendoj se më jep një plus shtesë. Pozicioni më i mirë është vendi ku më vendos trajneri dhe do të vazhdoj ta them. Mund të luaj në të tre pozicionet sulmuese dhe në mesfushë.

-Ke menduar ndonjëherë se nuk do të ktheheshe?

“Jam këtu. Shume i lumtur. Kur isha te Milani u përpoqa të jepja maksimumin për Milanin. Tani kam mundësinë të jem këtu. Ishte zgjedhja ime e parë, ku gjithmonë kam dashur të luaj.”

– A shihni një titull?

“Konkurrenca është aty, por kjo është mirë. Jemi në klubin më të mirë në botë, me lojtarët më të mirë. Kthehem për të pasur sukses, por me punë dhe përulësi dhe për të mësuar nga dhomat e zhveshjes. Është koha për të punuar shumë dhe për t’i kushtuar vëmendje trajnerit.”

– Sa afër keni qenë për të qëndruar te Milani?

“I jam shumë mirënjohës Milanit sepse e kam rritur veten dhe këto tre vite më kanë ndihmuar shumë. Kjo është shfaqur në fund të sezonit.

– Si duket Madridi nga jashtë?

“Thjesht duhet të shohësh se çfarë arritën në 21-22. Është klubi më i madh në botë. Është e qartë se netët magjike në Bernabeu vazhdojnë. I etur që fusha të flasë, të jem me shokët e skuadrës dhe të filloj parasezonin.

A keni folur me shokët tuaj?

“Kam folur me dikë, më kanë uruar për kthimin, duan shumë të më shohin dhe unë dua t’i shoh.

-A do të jetë më e lehtë nga Madridi të shkosh në Kombëtare?

“Është krenari të shkosh në kombëtare, por nuk është momenti për të folur për këtë. Do të ketë një kohë tjetër. Të bësh mirë në klub do të sjellë mundësi.

-Konkurrenca e tij kryesore do të jetë Rodrygo.

“Nuk bëhet fjalë për të luftuar, por se ne jemi shokë skuadre dhe duam më të mirën për ekipin. Rodrygo është një lojtar i madh, ai ka talent të jashtëzakonshëm. Unë do të jap versionin më të mirë të vetes dhe do të kontribuoj me punë për të marrë tituj.”

-Sot është dita më e lumtur e jetës suaj?

“Po, pa dyshim. Të jesh në Real Madrid është ëndrra e çdo fëmije dhe të bësh edhe më shumë për herë të dytë.