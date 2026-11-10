Meghan Markle del në publik në Bruksel pas arrestimit të të atit, por nuk mban fjalim

Meghan Markle u shfaq në publik për herë të parë pas arrestimit të babait të saj, Thomas Markle, i akuzuar për posedim materialesh me përmbajtje abuzimi seksual ndaj fëmijëve. Dukesha e Sussex-it shkoi në Bruksel me Princin Harry, por hoqi dorë nga fjalimi që ishte parashikuar të mbante në Parlamentin Europian.
Çifti mbërriti në Parlamentin Europian rreth orës 09:00, sipas orës lokale. Meghan kishte veshur një pallto të gjatë e të errët dhe i kishte kapur flokët. Teksa hynin në ndërtesë, ajo qëndroi pranë Harry-t dhe i mbajti dorën.
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Meghan dhe Harry pritej të flisnin së bashku për sigurinë e fëmijëve në internet. Megjithatë, dukesha vendosi të mos merrte fjalën. Një burim i cituar nga “The Telegraph” tha se, në këtë moment, ajo nuk ndihej emocionalisht në gjendje të mbante një fjalim publik. Edhe një zëdhënës i Meghan konfirmoi se ajo do ta shoqëronte Harry-n në Bruksel, por nuk do të fliste gjatë aktivitetit.
Kur mbërriti, gazetarët e pyetën disa herë për gjendjen e saj dhe për mënyrën si po e përballonte situatën familjare. Meghan nuk iu përgjigj pyetjeve dhe vazhdoi të ecte me bashkëshortin.
Harry e mbajti fjalimin e planifikuar, duke u ndalur te mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet në internet dhe te përgjegjësia e kompanive të teknologjisë. Ai tha se nuk po fliste si ekspert apo politikan, por si baba, ndërsa bashkëshortja e tij e shihte këtë çështje si nënë.
Sipas princit, fëmijët duhet të mund ta përdorin internetin për të zbuluar gjëra të bukura pa u vënë përballë rreziqeve. Ai theksoi se ata meritojnë të jenë të sigurt në çdo vend e në çdo kohë, qoftë në klasë apo në një kënd lojërash.
Duka i Sussex-it sqaroi se nuk kërkonte një botë pa teknologji: një gjë të tillë ai e quajti të pamundur dhe tha se as të rinjtë, as ai vetë nuk e dëshirojnë për fëmijët e tij. Ajo që kërkon, tha Harry, është një hapësirë dixhitale që i mbron fëmijët. Ai kritikoi mungesën e transparencës së kompanive të rrjeteve sociale dhe rreziqet që, sipas tij, platformat e tyre krijojnë për të miturit. Kompanive të teknologjisë u bëri thirrje të mos u ofrojnë fëmijëve të të tjerëve asgjë që nuk do t’ua ofronin fëmijëve të vet.
Pas fjalimit, Meghan përqafoi Sandra Spitaels dhe e ngushëlloi gjatë bisedës, duke i vendosur dorën në shpinë. Spitaels humbi djalin e saj 15-vjeçar, Glenn, i cili i dha fund jetës në vitin 2017 pasi një fotografi e tij nudo u publikua në internet. Harry e pyeti gjithashtu nëse ishte mirë.
Takimi u mbajt me rastin e hapjes së instalacionit artistik “Lost Screen Memorial”, kushtuar fëmijëve dhe të rinjve që kanë humbur jetën pas përvojave të dëmshme në internet. Instalacioni përbëhet nga ekrane në formë telefonash inteligjentë, ku shfaqen fotografi të fëmijëve që kanë humbur jetën si pasojë e dëmeve të lidhura me botën dixhitale.
Më pas, Harry mori pjesë në diskutimin “Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children”. Ai kërkoi më shumë përgjegjësi nga kompanitë e teknologjisë dhe e përshkroi natyrën varëse të rrjeteve sociale si një formë shpëlarjeje truri në shkallë të jashtëzakonshme. Sipas tij, mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet e platformave dixhitale është përgjegjësi e çdo personi.
Paraqitja e Meghan në Bruksel pasoi arrestimin në SHBA të babait të saj, Thomas Markle Sr., 82 vjeç. Ai përballet me një akuzë penale për posedim materialesh me përmbajtje pornografie me fëmijë. Sipas raportimeve, agjentët e FBI-së sekuestruan materiale në dy ambiente magazinimi në Los Anxhelos, të cilat ai i kishte marrë me qira prej gati dy dekadash. Pas daljes para gjykatës të premten, Markle u lirua me kusht, por iu vendosën masa kufizuese, mes tyre qëndrimi në banesë dhe monitorimi elektronik.
Hetimi filloi pasi djali i tij, Thomas Markle Jr., dyshohet se gjeti imazhe të paligjshme mes sendeve të të atit në qytetin Cebu të Filipineve dhe njoftoi policinë lokale e FBI-në. Meghan nuk ka marrëdhënie me të atin prej vitesh, që përpara martesës me Harry-n në vitin 2018. Ajo ka deklaruar se akuzat ndaj tij e kanë tronditur thellësisht.