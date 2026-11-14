De La Fuente vlerëson Pedrin para ndeshjes me Anglinë: Talent i jashtëzakonshëm

Para përballjes me Anglinë në Ligën e Kombeve, përzgjedhësi i Spanjës, Luis De La Fuente, vlerësoi Pedrin. Ai e cilësoi mesfushorin e Barcelonës një talent të jashtëzakonshëm, të përshtatshëm për mënyrën e lojës së përfaqësueses spanjolle.
Gjatë konferencës për shtyp, De La Fuente foli edhe për një nga pikat e forta të Anglisë: lojtarët e saj dinë të depërtojnë në hapësirat pas mbrojtjes kundërshtare.
Të lidhura
None found
Ai kujtoi gjithashtu ndeshjen e mëparshme kundër Anglisë në ‘Wembley’. Sipas tij, Spanja nuk arriti ta kontrollonte lojën në pjesën e dytë, ndoshta për shkak se rrjedha e takimit kishte ndryshuar.
Për këtë lloj loje, De La Fuente e konsideron Pedrin një talent të jashtëzakonshëm. Megjithatë, ai theksoi se mesfushori nuk është zgjedhja e vetme për atë rol, pasi Spanja ka edhe Fabian Ruizin e Mikel Merinon.
Përzgjedhësi tha se vendimi do të merret nesër dhe u shpreh i bindur se cilido lojtar të zgjidhet, do të jetë një alternativë shumë e mirë.