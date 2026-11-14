Koçeku kërkon dorëheqjen e Ramës: PS-ja që nuk qeveris dot veten, si mund të drejtojë vendin?

Deputetja e pavarur Marjana Koçeku ka reaguar ndaj Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, të mbajtur këtë të shtunë, duke ironizuar takimin dhe kryeministrin Edi Rama.
Në një postim në Facebook, ajo komentoi zhvillimet në mbledhje, përfshirë ndryshimin e qëndrimeve, duartrokitjet dhe diskutimet mbi përjashtimet nga partia.
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Koçeku vuri në dyshim nëse Partia Socialiste mund ta drejtojë vendin, kur nuk arrin të mbajë nën kontroll vetveten, dhe e përfundoi reagimin duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit.
Sipas saj, në Asamble pati pjesëmarrës që duartrokitën me entuziazëm dhe të tjerë që nuk duartrokitën; më pas u kërkua fillimisht mbyllja e kamerave, pastaj hapja e tyre, ndërsa qëndrimi për përjashtimin e dikujt kaloi në propozimin për ta rishqyrtuar çështjen. Koçeku shkroi se një parti që nuk arrin të vendosë çfarë thotë dhe të kontrollojë veten nuk mund të qeverisë një shtet, duke shtuar se sa më shpejt të japë dorëheqjen Rama, aq më mirë.