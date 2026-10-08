David Ornstein: Nuk shoh si mund të mbijetojë Manchester City pas kësaj

David Ornstein: Nuk shoh si mund të mbijetojë Manchester City pas kësaj

David Ornstein, një nga gazetarët sportivë më me ndikim në Britani, ka komentuar për herë të parë sanksionet e mundshme ndaj Manchester Cityt, pas shpalljes së klubit fajtor për 114 akuza.

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Sipas Ornstein, është e vështirë të shihet se si City mund të vazhdojë të qëndrojë në Ligën Premier. Largimi i skuadrës që ka dominuar futbollin anglez gjatë dekadës së fundit apo edhe më gjatë po duket gjithnjë e më i mundshëm, ndërsa vendimi mund të jetë vetëm çështje ditësh.

“Nuk e kuptoj si mund të vazhdojë Manchester City të garojë në Ligën Premier. Logjika sugjeron se një komision i pavarur mund të vendosë masa jashtëzakonisht të rënda, por kjo mbetet vetëm spekulim”, u shpreh Ornstein.

Ai përmendi si mundësi gjoba të mëdha dhe kompensime për klubet e lojtarët që kanë humbur tituj e bonuse, si edhe detyrimin për të mbështetur ekosistemin e futbollit. Masat e tjera të mundshme, sipas tij, përfshijnë ndalimin e transferimeve dhe veprime ndaj drejtuesve, anëtarëve të bordit e ndoshta edhe pronarëve të klubit. Ornstein është një nga personat më të informuar për zhvillimet në Ligën Premier.

Sipas vendimit të shkallës së parë, City është përgjegjës për 114 shkelje të rënda të rregullave të Ligës Premier. Akuzat përfshijnë pagesa të paligjshme për trajnerë dhe lojtarë, kontrata të rreme dhe injektim të paligjshëm parash në klub, ndër të tjera.

Manchester City ka apeluar vendimin dhe vazhdon të këmbëngulë se aktivitetet e klubit janë kryer në përputhje me rregullat. Afati i apelimit është 12 javë; më pas, brenda jo më shumë se një muaji, pritet të shpallet vendimi përfundimtar, i cili mund të ndikojë në të ardhmen e ligës më të fortë në botë.


Shtuar 8.10.2026 08:45

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