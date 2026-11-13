Çështja Nvidia përfshin administratën Trump, Huang dhe Lutnick pritet të dëshmojnë në Kongres

Jensen Huang, i cili dha dorëheqjen dje nga posti i CEO-s së Nvidia, është thirrur të dëshmojë në Kongresin Amerikan. Njoftimin e bëri një senator republikan, i cili tha se për të dëshmuar është thirrur edhe Sekretari Amerikan i Tregtisë, Howard Lutnick.
Kryetari Tim Scott, duke folur para Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se informacionet e fundit krijojnë shqetësime serioze për sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e teknologjive të ndjeshme amerikane. Për këtë arsye, ai kërkoi që Jensen Huang, kryetar dhe drejtor ekzekutiv i Nvidia, si dhe Howard Lutnick, të dëshmojnë para Komitetit Bankar të Senatit.
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Huang, një prej figurave kryesore pas revolucionit të inteligjencës artificiale (IA), u largua të martën nga drejtimi i kompanisë që themeloi. Dorëheqja pasoi një skandal lidhur me marrëdhëniet e tij jashtëmartesore, mes tyre edhe me një grua të akuzuar për spiunazh në favor të Kinës.
Bordi i Nvidia, kompanisë më të madhe në botë për çipat e IA-së, njoftoi se largimi i Huang nga postet e kryetarit, CEO-s dhe anëtarit të bordit hynte në fuqi menjëherë. Kompania nuk dha arsye për vendimin.
Derisa bordi të zgjedhë një drejtues të përhershëm, detyrën e CEO-s do ta mbajë përkohësisht Drejtorja Financiare e Nvidia, Colette Kress.
Pasojat e largimit të papritur të Huang shtrihen përtej Nvidia. Kompania është kthyer në një investitor të madh në Silicon Valley, duke përdorur fitimet e larta për ndërtimin e qendrave të të dhënave për klientët dhe për mbështetjen e shumë startup-eve. Ky rol i ka sjellë nofkën “banka qendrore e IA-së”, por edhe kritika se po ushqen një flluskë spekulative.
Reagimi në tregje ishte i menjëhershëm. Pas humbjes së rreth një të katërtës së vlerës brenda një muaji, në një periudhë trazirash për sektorin e teknologjisë, aksionet e Nvidia ranë me 13% në hapjen e Wall Street. Në mbyllje, rënia ishte ngushtuar në -4.3%.
Largimi i Huang mund të rikthejë edhe tensionet tregtare mes Pekinit dhe Uashingtonit. Ai kishte kërkuar zhbllokimin e zhvillimit të IA-së, kishte mbrojtur modelet e hapura të inteligjencës artificiale, përfshirë ato kineze, dhe kishte mbështetur lehtësimin e kufizimeve për eksportin e çipave.
Përfaqësuesi republikan Brian Mast, kryetar i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, njoftoi se Huang ka pranuar të dëshmojë në Kongres me dyer të mbyllura para 26 nëntorit, Ditës së Falënderimeve.
Në këtë çështje përfshihet edhe Howard Lutnick. Sipas faqes së lajmeve Axios, Sekretari Amerikan i Tregtisë pengoi tri herë veprime ndaj kompanive të dyshuara se i kishin furnizuar Kinës çipa Nvidia. Mes tyre ishte Megaspeed, e drejtuar nga Alice Huang, gruaja me të cilën Jensen Huang kishte një lidhje jashtëmartesore dhe që dyshohet si spiune kineze.
Axios raportoi gjithashtu se agjencitë amerikane të inteligjencës e kishin informuar Lutnick për marrëdhënien e Huang me gruan e dyshuar për spiunazh. Megjithatë, sipas raportimit, ai nuk ndërmori hapa për të vendosur kontrolle mbi eksportet e çipave, pavarësisht presionit nga administrata dhe vetë Trump.
Zëdhënësja e Lutnick, Kristen Eihammer, i tha NBC News se Sekretari i Tregtisë kishte marrë vetë iniciativën të paraqitej vullnetarisht para Komitetit Bankar të Dhomës së Përfaqësuesve për t’iu përgjigjur pyetjeve.