Cucurella e cilëson Real Madridin skuadrën më të mirë të momentit në Evropë

Cucurella e cilëson Real Madridin skuadrën më të mirë të momentit në Evropë

Marc Cucurella, mbrojtës i Real Madridit, ka deklaruar se Los Merengues janë aktualisht ekipi më i mirë në Evropë.

Vlerësimi i tij vjen teksa skuadra, nën drejtimin e Jose Mourinhos, po përjeton një ringritje këtë sezon dhe ka regjistruar tetë fitore radhazi.

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Në La Liga, Real Madridi është në vendin e dytë, vetëm tre pikë pas Barcelonës. Në fazën e ligës të Ligës së Kampionëve, ai është gjithashtu i vetmi ekip krahas PSG-së që i ka fituar të katër ndeshjet e zhvilluara deri tani.

Cucurella u shpreh se, sipas mendimit të tij, asnjë skuadër në Evropë nuk është më e mirë se ekipi i tij për momentin.

Mbrojtësi i majtë spanjoll është kthyer në një lojtar kyç për Mourinhon që prej transferimit nga Chelsea gjatë verës.


Shtuar 10.11.2026 09:12

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