Gashi: BE-ja nuk u tregua e drejtë me Maqedoninë e Veriut, ndryshimet kushtetuese të mos kthehen në çështje ndëretnike

Kryetari i Kuvendit të RMV-së, Afrim Gashi, kërkoi që stabiliteti i vendit dhe marrëdhëniet ndëretnike të mbrohen me çdo kusht. Në një intervistë për “360 shkallë”, ai vlerësoi se institucionet evropiane e kanë trajtuar padrejtësisht Maqedoninë në të kaluarën, por bëri thirrje që ndryshimet kushtetuese të mos keqpërdoren e të mos kthehen në burim përçarjeje ndëretnike.
Duke folur për tensionet e tanishme shoqërore e politike dhe detyrimet në rrugën evropiane, Gashi i cilësoi marrëdhëniet ndëretnike si mbështetjen kryesore të stabilitetit. Sipas tij, partitë nuk duhet t’i shfrytëzojnë çështjet e ndjeshme për përfitime politike të ditës, sidomos kur ato prekin synimet strategjike dhe euroatlantike të vendit.
Të lidhura
None found
Gashi u shpreh se Bashkimi Evropian humbi rastin të tregonte, përmes shembullit të Maqedonisë së Veriut, se shtetet e gatshme për kompromise të mëdha në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dypalëshe mund të ecin më shpejt drejt anëtarësimit.
Ai tha se këto vende duhej të ishin inkurajuar. Sipas Gashit, përpara pushtimit rus të Ukrainës, brenda BE-së kishte dyshime të mëdha për zgjerimin dhe përdoreshin arsye të ndryshme kundër tij. Pas pushtimit, tha ai, u bë e qartë se Evropa mund të përballej sërish me sfida serioze ushtarake dhe të sigurisë. Kjo, sipas tij, solli një vetëdijesim se Evropa Juglindore është pjesë e kontinentit dhe se rajoni duhet parë jo vetëm nga këndvështrimi i integrimit, por edhe nga ai i sigurisë.
Në vlerësimin e Gashit, harta gjeopolitike tregon se Evropa tashmë e ka kuptuar këtë dhe po përpiqet të korrigjojë qasjen e saj, ndonëse disa zhvillime kanë shkuar tepër larg. Ai përmendi rrethanat që çuan te propozimi francez, zhvillimet politike të opozitës dhe ardhjen në pushtet të një partie që e kundërshtonte atë marrëveshje. Këta faktorë, sipas tij, i japin çështjes peshë politike dhe e bëjnë të vështirë kalimin e saj të lehtë.