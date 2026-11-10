Lidhja e kreut të Nvidia-s me një biznesmene të dyshuar për spiunazh kinez ngre shqetësime për sigurinë e SHBA-së

Dyshimet për spiunazh dhe për dërgimin e paligjshëm të procesorëve të avancuar në Kinë i kanë dhënë përmasa të reja çështjes që përfshin drejtorin ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, dhe Alice Huang, një grua që agjencitë amerikane të inteligjencës dyshojnë se është agjente kineze.
Miliarderi 63-vjeçar ka pranuar se ka pasur një marrëdhënie jashtëmartesore me të. Tashmë autoritetet po shqyrtojnë nëse kjo lidhje mund të ketë cenuar sigurinë kombëtare përmes zbulimit të informacioneve sekrete.
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Alice Huang, e njohur edhe si Huang Le, ka mbajtur një post drejtues në Megaspeed. Kompania ka blerë sasi të mëdha procesorësh Nvidia dhe po hetohet për shmangie të mundshme të kufizimeve amerikane mbi eksportet drejt Kinës.
Kontakti i saj i parë me Jensen Huang daton në fillim të vitit 2024, në një aktivitet të Nvidia-s në Kaliforni. Më pas, ata janë fotografuar dhe filmuar së bashku disa herë në Tajvan. New York Times shkruan se autoritetet amerikane dyshojnë që Ministria Kineze e Sigurisë së Shtetit e ka rekrutuar Alice Huang për të siguruar të dhëna mbi teknologjinë amerikane të inteligjencës artificiale dhe për të ndikuar te vendimet e Nvidia-s lidhur me eksportin e procesorëve në Kinë.
Përpara karrierës në biznes, ajo kishte qenë gazetare në mediat kineze CCTV dhe Hunan TV.
Kur çështja u bë publike, Jensen Huang u dërgoi punonjësve të Nvidia-s një mesazh ku pranoi tradhtinë bashkëshortore dhe i kërkoi falje gruas e fëmijëve. Kompania, nga ana tjetër, njoftoi se kishte nisur një hetim të pavarur për të përcaktuar nëse drejtuesi i saj ishte vënë në shënjestër të një operacioni spiunazhi dhe nëse kishte pasur cenim të informacioneve konfidenciale.
Një pjesë e rëndësishme e hetimit përqendrohet te rreth 50 mijë procesorë, vendndodhja e të cilëve mbetet e panjohur. Sipas Bloomberg, në vitin 2025 autoritetet amerikane i kërkuan Nvidia-s të kontrollonte transaksionet me Megaspeed, nën dyshimin se procesorë po kalonin ilegalisht në Kinë.
Kontrolli tregoi se Megaspeed kishte importuar rreth 50 mijë procesorë më tepër sesa mund të shpjegohej nga të dhënat për qendrat e saj të të dhënave. Nuk është përcaktuar ende se ku kanë përfunduar ata.
Financial Times raporton se Alice Huang u kishte folur investitorëve për aftësinë e Megaspeed për të siguruar procesorë të avancuar të inteligjencës artificiale dhe kishte përmendur gjigantin kinez Alibaba si klient. Megaspeed i ka hedhur poshtë pretendimet për shkelje, duke thënë se respekton rregullat amerikane të eksportit.
Hetimi është shoqëruar edhe me dyshime për ndërhyrje. New York Times shkruan se Nvidia mund t’i ketë bërë presion Departamentit amerikan të Tregtisë që të ndërpriste hetimin për trafikimin e mundshëm të procesorëve nëpërmjet Megaspeed.
Sipas Bloomberg, këshilltari ligjor i Nvidia-s, Tim Teter, kontaktoi zyrtarë të Departamentit të Tregtisë për të pyetur nëse qeveria amerikane kishte ndikuar në ndalimin e Alice Huang nga autoritetet e Singaporit. Këto të fundit e kishin thirrur për ta marrë në pyetje dhe nuk e lejonin të largohej nga vendi.
New York Times raporton gjithashtu se Donald Trump ishte vënë në dijeni rreth një vit më parë për monitorimin e Alice Huang nga agjencitë amerikane të inteligjencës. Në pranverën e vitit 2026, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, thuhet se mbikëqyri përgatitjen e një memorandumi sekret mbi dyshimet se inteligjenca kineze e kishte rekrutuar atë për t’iu afruar kreut të Nvidia-s.
Rëndësinë e çështjes e shtojnë lidhjet e afërta mes Jensen Huang dhe Donald Trump. Që prej nisjes së mandatit të dytë të presidentit amerikan, ata janë takuar të paktën shtatë herë dhe kanë diskutuar, ndër të tjera, kufizimet për eksportimin e procesorëve në Kinë.
Pas kthimit të Trump në Shtëpinë e Bardhë, SHBA zbuti disa kufizime të mëparshme. Në gusht 2025 u lejua dërgimi i disa procesorëve Nvidia në Kinë, me kusht që qeveria amerikane të merrte 15% të të ardhurave. Në dhjetor u dha miratimi edhe për eksportimin e procesorëve më të fuqishëm H200, këtë herë me një përqindje prej 25%.
Autoritetet dyshojnë se, nëse Alice Huang ka vepruar për llogari të inteligjencës kineze, lidhja me Jensen Huang mund t’i ketë krijuar mundësi të njihej me të dhëna konfidenciale për bisedimet me Trump dhe strategjinë amerikane në fushën e inteligjencës artificiale. Deri tani, megjithatë, nuk ka prova se informacione të tilla u kanë shkuar autoriteteve kineze.