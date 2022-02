Corriere dello Sport: Ish-lojtari i Chelsea kërkon rikthimin në Stamford Bridge

Abraham u largua nga Stamford Bridge për në Serie A verën e kaluar pasi ra në favor të Thomas Tuchel.

24-vjeçari ka shënuar 10 herë në ligë këtë sezon dhe gjashtë herë në Europa Conference League.

‘Corriere dello Sport’ pretendon se Abrahami “do të donte të kthehej në shtëpi një ditë” pavarësisht se është mirë në futbollin italian deri më tani.

Chelsea futi një opsion për të nënshkruar me Abrahamin në fund të sezonit 2022/2023, por ata do të paguajnë dyfishin e 36 milion paund për të cilat e shitën. Besohet se Blutë do të duhet të paguajnë 72 milion paund për të rimarrë Abrahamin, gjë që do të jetë ‘në përputhje me vlerën e tij’ në 18 muaj. Abraham e ka mbajtur vendin e tij në skuadrën e Anglisë të Gareth Southgate dhe shënoi në ndeshjen 10-0 të nëntorit kundër San Marinos.

Chelsea nënshkroi Romelu Lukakun në verë dhe ai nuk ka arritur të vendoset plotësisht, duke shënuar vetëm pesë gola në 16 paraqitje. Timo Werner dhe Kavi Havertz janë sprovuar në front nën drejtimin e Tuchel, por asnjëri nuk është mjaft produktiv për një ekip që kërkon të fitojë Premier League. Abraham paraqitej rregullisht nën drejtimin e ish-menaxherit Frank Lampard dhe ishte numri nëntë i klubit.

Megjithatë, sapo mbërriti Tuchel, ai e gjeti veten në stol dhe nuk u fut në lojë për humbjen në finalen e Kupës FA ndaj Leicester City, diçka për të cilën partneri i tij shprehu zemërimin në Instagram.

Pavarësisht kësaj, Abraham u largua në kushte të mira dhe drejtoresha e Chelsea, Marina Granovskaia e la derën hapur në lidhje me një rikthim në linjë.

Ajo tha kur largimi i Abrahamit u konfirmua zyrtarisht: “Tammy gjithmonë do të mirëpritet përsëri në Stamford Bridge.

“Të gjithë kemi shijuar përparimin e tij në akademinë tonë dhe në skuadrën e parë, dhe jemi mirënjohës për kontributin e tij në sukseset tona në nivelin e të rinjve dhe të rinjve. Golat e tij të shumtë me fanellën e Chelseat dhe, sigurisht, pjesa e tij në triumfin tonë në Champions League sezonin e kaluar nuk do të harrohen kurrë. Jam i sigurt që të gjithë mbështetësit e Chelseat do të bashkohen me mua për t’i uruar Tammy një karrierë të gjatë dhe të suksesshme.”/ h.ll/albeu.com