City planifikon të nënshkruajë me Kimmich mes interesimit të United dhe Liverpool

Manchester City po planifikon të nënshkruajë me Joshua Kimmich nga Bayern Munich në verë, mes interesimit nga Manchester United dhe Liverpool.

CFARE NDODHI?

Sipas Mirror, kampionët e Anglisë janë gati të presin verën e ardhshme për të nënshkruar me mesfushorin e Bayern Munichut, i cili nuk ka gjasa të nënshkruajë kontratë të re me gjigantët gjermanë. Tani për tani, skuadra e Bundesligës thuhet se po kërkon një tarifë transferimi në rajonin prej 50 milionë funte, por deri në momentin që vjen vera, gjermani do të ketë vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij, gjë që mund ta detyrojë klubin e tij të ulë kërkesën e tyre në 25 m £.

Ndërsa Cityzens mbeten të sigurt për të zbritur Kimmich verën e ardhshme, ata do të përballen me konkurrencën nga klubet e tjerë të Premierligës, Manchester United dhe Liverpool, të cilët kanë një interes të gjatë për lojtarin. Gjigantët e La Ligës, Barcelona janë gjithashtu të interesuar për nënshkrimin e 28-vjeçarit pavarësisht kufizimeve të tyre financiare. /AlbEu.com/