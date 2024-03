Chelsea ndalet nga Aro Muric dhe Burnley, portieri dardan shkëlqeu në Stamford Bridge

Chelsea nuk ka arritur më shumë se një barazim 2-2 ndaj Burnleyt në një paraqitje heroike të portierit kosovar Aro Muric.

Pas 20 minutave lojë vendasit kaluan në epërsi, por goli i mbrojtësit Disasi u anulua për shkak të lojës me dorë.

Burnley mbeti me një lojtar më pak në fushë në minutën e 40-të, kur mbrojtësi i djathtë Assignon u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua.

Cole Palmer realizoi nga penalltia për t’i dhënë epërsinë Chelseat 1-0.

Me të filluar pjesa e dytë mysafirët barazuan me Cullen që realizoi gol në minutën e 47-të.

Megjithatë pas një aksioni shumë të mirë, Sterling asistoi te Cole Palmer i cili doli përballë portierit kosovar Arijanet Muric duke shënuar për 2-1.

Por mysafirët nuk u dorëzuan dhe tre minuta më vonë barazuan gjithçka falë golit nga O’Shea për 2-2.

Deri në fund Chelsea tentoi të gjente golin e fitores, por ishte e pamundur përballë Aro Muric që bëri një ndeshje të jashtëzakonshme.

Chelsea me këtë pikë mbetet në pozitën e 11-të me 40 pikë, derisa Burnley janë të parafundit në tabelë me 18 sosh.

Në ndeshjen e ardhshme Chelsea luan sërish në shtëpi ndaj Manchester United, derisa Burnley pret Wolverhamptonin. /Telegrafi/