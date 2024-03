Chelsea është e gatshme ta paguajë klauzolën e Victor Osimhen

Victor Osimhen është gjithmonë një objektiv kryesor për Chelsean për të forcuar sulmin”, shkroi në Twitter gazetari italian, Rudy Galett.

“Një marrëveshje me lojtarin nuk do të ishte problem, pasi ai do të donte të bashkohej me CFC”.

“Klubi anglez është i gatshëm të përmbushë klauzolën e tij të lirimit, por vetëm duke negociuar kushtet e pagesës me Napolin”, ka shtuar më tej ai.

Klauzola e lirimit të sulmuesit mendohet të jetë rreth 130 milionë euro. Nigeriani pritet të largohet nga Napoli këtë verë.

Është e paqartë se si Chelsea do të ishte në gjendje të financonte marrëveshjen e Osimhen sipas rregullave të fitimit dhe qëndrueshmërisë së Premier Ligës.

Është raportuar më parë se Blutë mund të duhet të shesin disa lojtarë të ekipit të parë gjatë verës për të shmangur shkeljen e rregullave financiare të kompeticionit.

Osimhen ka shënuar 11 gola dhe ka dhënë tri asistime në 17 paraqitje në Serie A deri më tani këtë sezon. /Telegrafi/