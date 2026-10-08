Cesc Fabregas shihet si kandidati kryesor për stolin e Manchester Unitedit

Cesc Fabregas shihet si kandidati kryesor për stolin e Manchester Unitedit

E ardhmja e Michael Carrickut në krye të Manchester Unitedit është vënë në pikëpyetje, pasi drejtuesit e klubit kanë nisur të analizojnë emra alternativë për stolin e ekipit të parë.

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Sipas raportimeve, Cesc Fabregas konsiderohet një nga opsionet më serioze nëse “Djajtë e Kuq” vendosin të ndërpresin bashkëpunimin me trajnerin anglez.

Situata e Carrickut në “Old Trafford” është bërë gjithnjë e më e pasigurt. Indykaila raporton se bordi i ka vendosur atij një ultimatum deri në pushimin e ardhshëm të nëntorit për kombëtaret, periudhë gjatë së cilës duhet të rikthejë rezultatet pozitive dhe ta nxjerrë skuadrën nga kriza.

Nëse Manchester Unitedi nuk arrin të përmirësojë ndjeshëm paraqitjet dhe grumbullimin e pikëve, aventura e ish-mesfushorit anglez në stolin e klubit mund të mbyllet më herët nga sa ishte parashikuar.

Ndërkohë, Fabregas ka tërhequr vëmendjen për zhvillimin e tij në aspektin taktik dhe metodologjik si trajner në futbollin evropian, çka besohet se ka impresionuar drejtuesit e Manchester Unitedit.

Për këtë arsye, ish-futbollisti i Arsenalit dhe Barcelonës mund të renditet mes favoritëve për të marrë drejtimin e “Djajve të Kuq”, nëse Carrick nuk arrin ta përmbysë situatën gjatë javëve në vijim.


Shtuar 8.10.2026 08:09

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