Izraeli planifikon mbylljen e konsullatës britanike në Jerusalem, ndërsa 11 persona arrestohen në protesta pro-palestineze

Konsullata britanike në Jerusalem pritet të mbyllet të enjten, në një tjetër përshkallëzim të marrëdhënieve të tensionuara mes Izraelit dhe Britanisë së Madhe. Masa izraelite vjen pas veprimeve të Londrës kundër tregtisë me vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara.
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Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Saar, ka bërë të ditur se vendi i tij nuk do të ndryshojë qëndrim, pavarësisht përpjekjeve të Britanisë për të gjetur një marrëveshje që do ta parandalonte mbylljen, raportoi “The Times”.
Me heqjen e statusit diplomatik, rreth 30 diplomatëve britanikë do t’u pamundësohet ushtrimi ligjor i detyrave nga godina e konsullatës. Megjithatë, diplomatët dhe familjet e tyre nuk pritet të dëbohen nga Izraeli, pasi ata mund të vazhdojnë aktivitetin nga ambasada britanike në Tel Aviv.
Konsullata në Jerusalem u ofron shërbime konsullore palestinezëve që jetojnë në Jerusalemin Lindor dhe është përgjegjëse për marrëdhëniet britanike me palestinezët në qytet, në Bregun Perëndimor dhe në Gaza.
Ndërkohë, në Britani janë arrestuar 11 persona gjatë tubimeve në mbështetje të Palestinës.
Pesë prej tyre u ndaluan pranë selisë së Bordit të Deputetëve të Hebrenjve Britanikë. Ata dyshohen për nxitje të urrejtjes racore dhe për shkelje të kushteve të përcaktuara për protestën.
Gjashtë arrestimet e tjera ndodhën gjatë një marshimi studentor pro-palestinez dhe një kundërproteste. Pesë nga të ndaluarit dyshohet se nuk respektuan kufizimet e vendosura nga policia, ndërsa personi i gjashtë u arrestua për sulm të zakonshëm.
Policia Metropolitane kishte vendosur masa të forta për marshimin, mes tyre edhe ndalimin e mbulimit të fytyrës, por lejoi që protesta të zhvillohej.
Protesta në përvjetorin e sulmit të 7 tetorit
Qindra studentë dolën në protesta pro-palestineze në disa qytete britanike, në përvjetorin e tretë të sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023. Sipas autoriteteve izraelite, në atë sulm u vranë rreth 1,200 persona.
Në Londër, rreth 60 studentë marshuan në qendër të qytetit duke shprehur mbështetje për Palestinën. Ata mbanin pankarta me mesazhe kundër Izraelit dhe në favor të bojkotit.
Kur arritën pranë Russell Square, protestuesit u përballën me një grup kundërprotestuesish që mbanin flamuj izraelitë dhe brohorisnin kundër marshuesve pro-palestinezë. Për të shmangur përplasjet, policia ndërhyri në disa raste.
Tubime të tjera u mbajtën në universitete të Londrës, Edinburgut dhe Glasgow, ndërsa në Manchester qindra njerëz morën pjesë në një marshim.
Udhëheqësit hebrenj dënojnë protestat
Presidenti i Unionit të Studentëve Hebrenj, Raphie Leon, i përshkroi protestat e 7 tetorit si provokuese dhe kërkoi që ato të dënoheshin.
Sekretari britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting, i cilësoi tubimet “të turpshme” dhe tha se studentët hebrenj nuk duhet të përballen të vetëm me këtë situatë.
Pesë personat e arrestuar pranë zyrave të Bordit të Deputetëve të Hebrenjve Britanikë dyshohet se kishin bërë thirrje për “intifadë”, një term arab që do të thotë kryengritje.
Autoritetet britanike kanë vërejtur gjithashtu shtim të rasteve të antisemitizmit. Community Security Trust raporton se në periudhën janar–qershor 2026 në Britani u regjistruan 1,926 incidente antisemite, rreth 20% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë në Gaza, e cila drejtohet nga Hamasi, deklaron se numri i palestinezëve të vrarë gjatë tre viteve të luftës ka kaluar 74,000.