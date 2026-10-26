Carrick ende në pritje, Howe dhe Nagelsmann kandidatë për pankinën e Man Utd

E ardhmja e Michael Carrick si trajner i Manchester United mbetet pezull, pasi drejtuesit e klubit nuk kanë marrë ende një vendim përfundimtar mbi të ardhmen e tij.
Pas disfatës 3-0 ndaj Bournemouthit në “Old Trafford”, krerët e United kanë zhvilluar diskutime të gjata për situatën, por deri tani nuk kanë gjetur dakordësinë për hapat që duhet të ndërmerren.
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Chris Wheeler i Daily Mail raporton se Carrick vazhdon të jetë në pritje dhe nuk është informuar ende nëse do të largohet nga detyra.
Ndërkohë, pavarësisht pasigurisë, tekniku anglez qëndroi rreth tri orë të hënën në qendrën stërvitore “Carrington”, ku ndoqi përballjen e ekipit U21 të Manchester United kundër Hull Cityt.
Ekipi i parë i United pritet të rikthehet në stërvitje të martën, ndaj mbetet e mundur që Carrick të vijojë drejtimin e skuadrës, të paktën përkohësisht.
Klubi po vlerëson ndërkohë opsionet për zëvendësimin e tij. Eddie Howe dhe Julian Nagelsmann janë emrat që po përmenden si dy alternativat kryesore për stolin e Manchester United.
Megjithatë, drejtuesit e klubit anglez nuk kanë zgjedhur ende një kandidat të preferuar dhe vendimi për trajnerin mbetet i hapur.
Presioni mbi Carrick është i madh pas rezultateve zhgënjyese, ndërsa orët dhe ditët në vijim pritet të përcaktojnë nëse ai do të vazhdojë apo jo në krye të ekipit.