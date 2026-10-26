Carrick ende në pritje, Howe dhe Nagelsmann kandidatë për pankinën e Man Utd

Carrick ende në pritje, Howe dhe Nagelsmann kandidatë për pankinën e Man Utd

E ardhmja e Michael Carrick si trajner i Manchester United mbetet pezull, pasi drejtuesit e klubit nuk kanë marrë ende një vendim përfundimtar mbi të ardhmen e tij.

Pas disfatës 3-0 ndaj Bournemouthit në “Old Trafford”, krerët e United kanë zhvilluar diskutime të gjata për situatën, por deri tani nuk kanë gjetur dakordësinë për hapat që duhet të ndërmerren.

Të lidhura

None found

Chris Wheeler i Daily Mail raporton se Carrick vazhdon të jetë në pritje dhe nuk është informuar ende nëse do të largohet nga detyra.

Ndërkohë, pavarësisht pasigurisë, tekniku anglez qëndroi rreth tri orë të hënën në qendrën stërvitore “Carrington”, ku ndoqi përballjen e ekipit U21 të Manchester United kundër Hull Cityt.

Ekipi i parë i United pritet të rikthehet në stërvitje të martën, ndaj mbetet e mundur që Carrick të vijojë drejtimin e skuadrës, të paktën përkohësisht.

Klubi po vlerëson ndërkohë opsionet për zëvendësimin e tij. Eddie Howe dhe Julian Nagelsmann janë emrat që po përmenden si dy alternativat kryesore për stolin e Manchester United.

Megjithatë, drejtuesit e klubit anglez nuk kanë zgjedhur ende një kandidat të preferuar dhe vendimi për trajnerin mbetet i hapur.

Presioni mbi Carrick është i madh pas rezultateve zhgënjyese, ndërsa orët dhe ditët në vijim pritet të përcaktojnë nëse ai do të vazhdojë apo jo në krye të ekipit.


Shtuar 26.10.2026 21:18

Tags: , , , ,
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas
Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti