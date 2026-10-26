Daut Haradinaj: Mbiemri Haradinaj nuk mund të përdoret si mburojë për askënd

Deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj, ka reaguar pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Pejë, duke kërkuar që dështimet e mundshme të institucioneve të pasohen me llogaridhënie, shkarkime dhe ndëshkime.
Përmes një reagimi të publikuar në Facebook, ai deklaroi se rasti nuk duhet të shndërrohet në objekt të moralizimit politik apo parlamentar. Sipas tij, institucionet e drejtësisë dhe sigurisë duhet të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë.
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Haradinaj kundërshtoi çdo pretendim se mbiemri i familjes së tij mund të shërbejë si mbrojtje për persona të caktuar. Ai paralajmëroi pasoja ligjore për këdo që e përmend këtë mbiemër pa fakte ose për të krijuar idenë se dikush gëzon paprekshmëri.
Ai kritikoi shtetin për pamundësinë për të mbrojtur gratë dhe kërkoi që çdo dyshim për ndikim, mbështetje apo mbrojtje të hetohet dhe të trajtohet përmes institucioneve përkatëse.
Në reagimin e tij, Haradinaj u shpreh se vrasja e Arlinda Zekajt, një nëne që humbi jetën në Pejë, kërkon përgjegjësi konkrete, shkarkime dhe masa ndëshkuese, e jo deklarata politike.
Ai tha se personat që e lidhin të dyshuarin për vrasjen me njerëz me pushtet, duke pretenduar se ai ka pasur mbështetje të fuqishme, duhet të kuptojnë se heshtja, toleranca dhe mosveprimi përballë rasteve të tilla mund t’i bëjnë bashkëpërgjegjës për një krim që mund të ishte parandaluar.
Duke iu referuar avokates që kishte përfaqësuar Arlinda Zekajn, Haradinaj ngriti pyetjen se përse shqetësimet nuk u bënë publike dhe nuk u kërkua ndërhyrje institucionale përpara tragjedisë. Ai deklaroi se, nëse kanë ekzistuar pretendime për mbrojtje ose ndikim të autorit për shkak të lidhjeve me familjen Haradinaj, ato duhej të ishin adresuar në mënyrë të përgjegjshme dhe përmes kanaleve institucionale.
Haradinaj kërkoi gjithashtu reagimin e Odës së Avokatëve të Kosovës për deklaratat e bëra dhe sqarimin e çdo çështjeje që lidhet me përgjegjësinë profesionale të saj.
Sipas tij, asnjë fotografi, madje as nëse pretendohet se është bërë “me Zotin”, nuk mund ta justifikojë një krim të tillë. Ai theksoi se askush nuk mund ta përdorë mbiemrin Haradinaj për të krijuar përshtypjen se një person është i paprekshëm.
Deputeti tha se nuk është hera e parë që familja e tij përballet me përpjekje për t’u lidhur me afera të ndryshme, përfshirë çështjen Pandora, probleme pronësie dhe akuza për banditizëm, të cilat, sipas tij, kanë rezultuar fabrikime.
Ai nënvizoi se familja e tij dhe mbiemri Haradinaj nuk përbëjnë mburojë për askënd. Sipas tij, e vetmja gjë që familja ka mbrojtur është liria dhe institucionet e Kosovës.
Haradinaj e cilësoi si “krim mbi krim” dështimin e shtetit për të mbrojtur gratë që përfundojnë viktima të dobësive të rënda të institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë.
Ai paralajmëroi se çdo person që e përmend mbiemrin Haradinaj pa fakte do të përballet me pasoja ligjore. Të njëjtat pasoja, shtoi ai, do t’i ketë edhe kushdo që tenton të kërcënojë një person duke u thirrur në këtë mbiemër.
Ndërkohë, Haradinaj u bëri thirrje kujtdo që ndihet i kërcënuar për shkak të ndonjë lidhjeje me familjen e tij që ta kontaktojë drejtpërdrejt.
Në përfundim, ai tha se lufta e armatosur për ta ka përfunduar në vitin 1999 dhe se, prej atëherë, angazhimi i tyre lidhet me sigurinë e çdo qytetari të Kosovës, sovranitetin dhe të ardhmen e vendit.