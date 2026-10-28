Carrick dhe Fernandes takohen për të shuar tensionet në Manchester United

Michael Carrick dhe Bruno Fernandes kanë zhvilluar bisedime private për të zgjidhur përplasjet e fundit mes tyre, përpara sfidës së rëndësishme të Manchester Unitedit me Chelsean në Ligën Premier.
Pakënaqësia mes trajnerit anglez dhe kapitenit portugez u shfaq pasi Fernandes kritikoi taktikat e Carrickut pas humbjes 4-1 ndaj Comos në Ligën e Kampionëve.
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Mesfushori nuk u aktivizua në ndeshjen e së dielës, kur Unitedi u mposht sërish rëndë, këtë herë me rezultatin 3-0 nga Bournemouthi.
BBC Sport raporton se të martën, në qendrën stërvitore të klubit, të dy patën një takim kokë më kokë me synimin për të kapërcyer mosmarrëveshjet dhe për të rikthyer qetësinë në skuadër.
Nuk është bërë e ditur se cili prej tyre e propozoi bisedën. Ndërkohë, Fernandes mund të rikthehet në formacionin e parë për duelin e së shtunës me Chelsean në Stamford Bridge.
Edhe pozita e Carrickut në stolin e Manchester Unitedit vazhdon të jetë në pikëpyetje. Pas disfatës ndaj Bournemouthit, largimi i tij dukej thuajse i sigurt, por drejtuesit e klubit vendosën t’i japin një tjetër mundësi.
Unitedi renditet i 16-ti në tabelën e Ligës Premier dhe rezultatet kanë qenë zhgënjyese, por drejtuesit mendojnë se trajneri 45-vjeçar duhet të ketë kohë për të përmirësuar gjendjen në “Old Trafford”.
Një zhvillim inkurajues për Carrickun është rikthimi i Kobbie Mainoo në stërvitje të mërkurën. Ai kishte munguar për dy javë për shkak të lëndimit.
Ndeshja ndaj Chelseas pritet të jetë një provë përcaktuese për Carrickun, i cili kërkon të rikthejë rezultatet pozitive dhe të ulë presionin mbi të ardhmen e tij te Manchester Unitedi.