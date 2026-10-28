Erion Veliaj reagon pas transferimit në burgun e Fierit: Rrëmbim policor, nuk u njoha me aktin ligjor, nuk e kam dhënë pëlqimin dhe kundërshtova!

Erion Veliaj reagon pas transferimit në burgun e Fierit: Rrëmbim policor, nuk u njoha me aktin ligjor, nuk e kam dhënë pëlqimin dhe kundërshtova!

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka reaguar në rrjetet sociale pas transferimit të tij nga burgu i Durrësit në atë të Fierit, duke e cilësuar veprimin si “rrëmbim policor”.

Veliaj shkruan në reagim se ka kundërshtuar transferimin e tij drejt Fierit, ndërkohë që nuk iu dha asnjë arsye lidhur me këtë.

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Ai pretendon se nuk iu vu në dispozicion akti ligjor dhe kërkon ndërhyrjen urgjente të Ministrit të Drejtësisë, Avokatit të Popullit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit.

 

 

DEKLARATË PËR SHTYP E KRYEBASHKIAKUT ERION VELIAJ:

Sot, një grup punonjësish të Policisë së Burgjeve, të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, janë paraqitur në IEVP Durrës për të më transferuar në burgun e Fierit.

Pavarësisht kërkesave të përsëritura, si nga unë ashtu edhe nga avokati im, për t’u njohur me aktin që urdhëron transferimin dhe arsyet që e justifikojnë atë, na është refuzuar vënia në dispozicion e këtij dokumenti.

Një transferim i detyruar, pa më bërë të njohur aktin dhe arsyet ligjore mbi të cilat mbështetet, për mua përbën një rrëmbim policor dhe cenon rëndë të drejtat e mia.

Unë nuk kam dhënë pëlqimin për këtë transferim dhe kam kundërshtuar mënyrën se si po realizohet, pa transparencë dhe pa më mundësuar ushtrimin efektiv të të drejtave të mia ligjore.

I kërkoj publikisht Ministrit të Drejtësisë, Avokatit të Popullit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit të ndërhyjnë urgjentisht, të verifikojnë arsyet dhe shkaqet e këtij transferimi politik.

Erion Veliaj

IEVP Durrës, 28 tetor 2026


Shtuar 28.10.2026 14:12

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