Carlos Soler kërkohet nga tri klube të La Ligas

Që kur iu bashkua Paris Saint-Germain nga Valencia në verën e vitit 2022, Carlos Soler e ka parë karrierën e tij të stagnuar.

Ai ka luftuar për kohën e lojës gjatë 18 muajve të tij në kryeqytetin francez, veçanërisht këtë sezon, duke pasur parasysh se ai ka arritur vetëm pesë ndeshje si titullar në Ligue 1 dhe Ligë të Kampionëve.

Sipas Foot Mercato, drejtori sportiv i PSG-së, Luis Campos, i cili kohët e fundit la një pozicion të ngjashëm në Celta Vigo, pritet të marrë dritën jeshile për largimin e Soler nga klubi në janar.

Nëse kjo vërtetohet se është kështu, një rikthim në kampionatin spanjoll, La Liga, mund të jetë në letra.

Sevilla, Real Betis dhe Villarreal janë të gjithë të interesuar për Solerin, i cili ka të ngjarë të jetë i disponueshëm në huazim deri në fund të sezonit.

Kjo do të përfaqësonte një mundësi të mirë për të tre klubet për të nënshkruar me një lojtar pa kosto që do të përfitonin shumë për katër deri në pesë muajt në vijim.

Mbetet për t’u parë nëse Soler lejohet të largohet nga PSG në janar, por për hir të karrierës së tij, do të ishte një lëvizje e mirë të largohej tani. /Telegrafi/