Cancelo tregon idhullin e tij dhe bashkëlojtarin më të mirë aktual

I huazuari i Manchester Cityt, Joao Cancelo thotë se Ronaldinho ishte “idhulli i tij më i madh” dhe cilësia e shokut të skuadrës Joao Felix bie në sy te Barcelona.

CFARE NDODHI?

Reprezentuesi portugez ka rrëfyer se ai ka qenë tifoz i Barcelonës që nga fëmijëria dhe ka vendosur në piedestal të madhin e të gjitha kohërave Ronaldinho. Pas kalimit të tij të huazuar gjatë sezonit te skuadra spanjolle nga City këtë verë, e cila përmban një opsion për të blerë klauzolën, 29-vjeçari thotë se bashkëlojtari i Barçës dhe i huazuari i Atletico Madridit, Felix, ka spikatur në mesin e skuadrës së parë këtë sezon.

Koha e Cancelos me Cityn duket se mund të ketë mbaruar. Mbrojtësi u dërgua në Bayern Munich në formë huazimi për gjysmën e dytë të sezonit të kaluar, pasi u përplas me menaxherin e Cityzens, Pep Guardiola. Megjithatë, gjatë verës Guardiola dukej se e zbuti qëndrimin e tij ndaj ish-lojtarit të Juventusit, por duke marrë parasysh komentet e fundit të Cancelo, ai duket se e ka zemrën të vendosur për një lëvizje të përhershme te Barcelona. Nëse do ta përballojnë apo jo verën e ardhshme, mbetet për t’u parë.

ÇFARË THA JOAO CANCELO

Cancelo i tha botimit spanjoll Sport: “Për mua, unë jam rritur duke parë ekipin më të mirë të futbollit, që është Barcelona në 2009, dhe shumë nga idhujt e mi kanë luajtur këtu.

“Idhulli im më i madh ka qenë gjithmonë Ronaldinho Gaúcho. Ai ishte lojtari që më pëlqente të luaja në televizion. Për shkak të talentit të tij të pastër, për shkak të magjisë së tij. Ajo që ai më solli ishte e pabesueshme.

“Me rivalitetin që ekziston këtu midis Barcelonës dhe Real Madridit dhe ai bëri që Bernabeu ta duartrokit atë. Kishte diçka tek ai [Ronaldinho] që e bënte atë të ndryshëm nga të tjerët.”

Ai shtoi: “[Joao] Félix është talent i pastër. Ka shumë talent në Portugali, në përgjithësi, por Félix është një nga ata që me të vërtetë mund të bëjë një ndryshim.” /AlbEu.com/