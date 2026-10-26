Bukayo Saka vlerësohet me Çmimin Socrates për angazhimin e tij humanitar

Bukayo Saka vlerësohet me Çmimin Socrates për angazhimin e tij humanitar

Ylli i Arsenalit, Bukayo Saka, është nderuar me Çmimin Socrates gjatë ceremonisë së “Topit të Artë” 2026, për punën e tij humanitare dhe ndihmën ndaj njerëzve në nevojë.

Në partneritet me organizatën bamirëse “BigShoe”, futbollisti anglez ka kontribuar në përmirësimin e jetës së shumë personave në vende të ndryshme të botës.

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Në Nigeri, Saka ka financuar 120 ndërhyrje kirurgjikale për fëmijë që vijnë nga familje me vështirësi të mëdha ekonomike.

Pas tërmetit në Marok, ai ka ndihmuar në sigurimin e 50 banesave për 84 familje dhe 89 fëmijë të prekur nga katastrofa, ndërsa në Turqi ka mbështetur strehimin e 26 familjeve të zhvendosura nga tërmetet shkatërruese.

Përmes bashkëpunimit me Antonio Rüdiger, Saka ka dhënë mbështetje edhe për shërbimet shëndetësore dhe programet e kontrolleve mjekësore në Ruandë, Kenia, Tanzani dhe Sierra Leone.

Çmimi Socrates u akordohet figurave të futbollit që përdorin ndikimin e tyre për të përhapur vlerat humanitare dhe për të nxitur ndryshime pozitive në shoqëri. Përmes këtij vlerësimi, Bukayo Saka tregon se roli dhe ndikimi i një futbollisti mund të shtrihen shumë përtej fushës së futbollit.


Shtuar 26.10.2026 23:42

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