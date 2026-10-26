Alexia Putellas shpallet fituese e Topit të Artë për Femra 2026

Alexia Putellas shpallet fituese e Topit të Artë për Femra 2026

Alexia Putellas ka marrë Topin e Artë për Femra 2026, duke e fituar këtë vlerësim për herë të tretë në karrierë. Mesfushorja e Barcelonës dhe e Përfaqësueses së Spanjës përsërit sukseset e viteve 2021 dhe 2022 dhe barazon rekordin e bashkëkombëtares Aitana Bonmatí.

Futbollistja spanjolle konsiderohet ndër personalitetet më të rëndësishme të futbollit të femrave. Kontributi i saj ka qenë thelbësor në arritjet e Barcelonës, skuadër me të cilën ka fituar trofe të shumtë në arenën vendore dhe evropiane.

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Falë ndikimit në fazën ofensive, krijimit të rasteve dhe paraqitjeve të spikatura në mesfushë, Putellas është renditur prej vitesh mes lojtareve më të shquara të gjeneratës së saj.

Për këtë çmim garuan gjithashtu Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Pernille Harder, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alessia Russo dhe Khadija Shaw.


Shtuar 26.10.2026 23:48

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