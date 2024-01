Brentfordi bën zyrtarizimin që tregon largimin e Thomas Strakoshës

Brentfordi ka bërë zyrtarizimin e ri. Ekipi i Premier League ka njoftuar afrimin e portierit të Islandës, Hakon Vladimarson. Futbollisti 22-vjeçar thuhet se do të jetë numri dy te Brentfordi, pas portierit titullar, Flekken.

Kjo nënkupton largimin e Thomas Strakoshës, që tanimë përfundon si zgjedhje e tretë. Mbetet të shihet se cili do të jetë destinacioni i ri i portierit shqiptar, pasi me këtë zyrtarizim të Brentfordit, orët e Strakoshës te kjo skuadër angleze janë të numëruara. /Sport Ekspres/

Welcome to the Bees, Hákon! ✍️

Brentford has completed the signing of goalkeeper Hákon Valdimarsson from Swedish side Elfsborg, subject to international clearance #BrentfordFC | @premierleague 🔴

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 26, 2024