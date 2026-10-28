Bologna përmbys Milanin dhe fiton 4-2 në “San Siro

AC Milani u mposht 4-2 nga Bologna në shtëpi, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë të Serie A.
Kuqezinjtë kaluan në epërsi gjatë takimit, por nuk arritën ta ruanin avantazhin dhe në fund pësuan humbje.
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Mysafirët shënuan të parët në minutën e tetë, kur Samuel Mbanugla përfitoi nga asistimi i Zorteas dhe dërgoi topin në rrjetën e pambrojtur.
Milani reagoi shpejt: në minutën e 14-të, Alphajdo barazoi pas një gabimi të mbrojtjes së Bolognës. Në minutën e 27-të, ai shënoi sërish, duke e përmbysur rezultatin pas asistimit të Fikayo Tomorit.
Në pjesën e dytë, Bologna mori kontrollin e ndeshjes. Në minutën e 60-të, Davide Bartesaghi shënoi autogol teksa po përpiqej ta largonte topin.
Dy minuta më pas, Samuel Mbangula realizoi pas pasimit të Juan Mirandas dhe barazoi shifrat. Në minutën e 86-të, ai shënoi përsëri, këtë herë pas asistimit të Jens Odgaard, duke vulosur fitoren 4-2 të Bolognës.
Pas kësaj ndeshjeje, Milani renditet i pesti me 18 pikë, ndërsa Bologna është në vendin e 11-të me 11 pikë.//