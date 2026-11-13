Berisha kundërshton afrimin e portierit italian Kaprile te Kombëtarja

Pas fitores 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës, Etrit Berisha foli për “SuperSport” për ndeshjen dhe për synimet e Kombëtares. Portieri, i cili nuk pësoi gol, kritikoi edhe përpjekjet e FSHF-së për të afruar portierin italian Elia Kaprile.
Berisha tha se çdo ndeshje ka rrjedhën e saj dhe se gabimet janë pjesë e futbollit. Sipas tij, gabimi i mëparshëm ndikoi shumë në atë takim, por nuk është diçka që i ka ndodhur vetëm atij. Ai theksoi se skuadra duhet të përqendrohet te marrja e 3 pikëve, me synimin për t’u kualifikuar si e para.
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Duke folur për grupin, portieri vlerësoi ndërthurjen e futbollistëve me përvojë me të rinjtë, të cilët, sipas tij, po japin një kontribut shumë të mirë. Ai veçoi Hasën për freskinë që solli pas aktivizimit, si edhe lojtarët e tjerë që hynë në fushë. Berisha shtoi se minutat e lojës në klubet përkatëse do t’i ndihmonin futbollistët edhe në Kombëtare. Ai e sheh përgatitjen fizike si të rëndësishme dhe beson se, nga ana teknike, Shqipëria mund të jetë një skuadër e fortë që bën gjëra të bukura.
Për Kaprilen, Berisha u shpreh se përparësi duhet t’u jepet lojtarëve shqiptarë dhe atyre që janë rritur ose kanë kontribuar në Shqipëri. Ai bëri dallim mes tyre dhe futbollistëve që afrohen nga jashtë pa një lidhje të tillë, duke përmendur edhe rastet kur një lojtar ka prindër shqiptarë. Sipas portierit, afrime të tjera mund të ndikojnë te vlerësimi për Kombëtaren, ndërsa kjo çështje nxjerr në pah, mbi të gjitha, problemet e futbollit shqiptar.
Berisha e cilësoi të rëndësishme pritjen vendimtare, pasi Shqipëria e dinte se Finlanda ishte e rrezikshme në goditjet standarde dhe kishte shënuar dy gola në përballjen e kaluar. Ai tha se ai rast mund të ndryshonte rrjedhën e lojës dhe u shpreh i kënaqur që ndihmoi ekipin, duke shtuar se skuadra duhet të vazhdojë në të njëjtën mënyrë.
Për ndeshjen me Bjellorusinë, Berisha theksoi nevojën për t’u përgatitur sa më mirë. Ai vlerësoi se mungesa e tifozëve mund ta bëjë takimin më të barabartë, por nuk do ta ndryshojë mënyrën se si Shqipëria dëshiron të luajë. Sipas tij, objektivi kryesor mbetet përfundimi në vendin e parë.