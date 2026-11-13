Prania e Kombëtares së Izraelit në Kosovë, kolona dhe siguri e shtuar në rrugën Prishtinë – Ferizaj

Prania e Kombëtares së Izraelit në Kosovë, kolona dhe siguri e shtuar në rrugën Prishtinë – Ferizaj

Kombëtarja e Izraelit ka mbërritur në Kosovë për ndeshjen që do të zhvillojë nesër kundër Kombëtares së Kosovës në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Konferenca zyrtare e ekipit izraelit para takimit është parashikuar për orën 11:00. Prania e delegacionit ka sjellë rëndim të qarkullimit në magjistralen Prishtinë – Ferizaj, ku aktualisht janë krijuar kolona kilometërshe.

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Në këtë segment janë vërejtur edhe masa të shtuara policore, pranë vendit ku po qëndron Kombëtarja e Izraelit. Në rrugë është parë gjithashtu autokolona e policisë që shoqëronte futbollistët izraelitë.


Shtuar 13.11.2026 11:43

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