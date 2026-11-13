Transferimi nga Durrësi në Fier, Veliaj kallëzon për shpërdorim detyre drejtoreshën e Përgjithshme të Burgjeve, Sadleva Bodo

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka paraqitur një kallëzim penal ndaj drejtoreshës së Përgjithshme të Burgjeve, Sadleva Bodo, për shpërdorim detyre.
Kallëzimi lidhet me zhvendosjen e tij nga paraburgimi i Durrësit në burgun e Fierit.
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Dokumenti është depozituar në Prokurorinë e Tiranës nga avokati i Veliajt, Plarent Ndreca.
Sipas Veliajt, transferimi është bërë në kundërshtim me ligjin. Ai kërkon që të hetohet përgjegjësia e drejtueses së sistemit penitenciar për këtë vendim.