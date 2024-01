Bëri gjestin e “Spider-man” pas golit, Rashica: Djemtë më mësuan si të festoj

Skuadra e Besiktasit arriti fitore 3:0 ndaj Karagumruk në ndeshjen e javës së 20-të në Superligën e Turqisë.

Futbollisti kosovar, Milot Rashica arriti të shënonte gol në këtë ndeshje.

Rashica bëri një festim interesant pas golit të shënuar, kurse pas ndeshjes tregoi për tifozët arsyen e saj.

“Djemtë e mi më treguan se si të festoj nëse shënoj dhe kjo ishte përgjigja”, ka treguar arsyen futbollisti kosovar

Ylli “Dardan” festoi në stilin e “Spiderman” që shumë fëmijë e kanë si “hero” personazhin e njohur të filmave. /newsport.al/

Another one ☝️ My boys told me how to celebrate 😍🕷️🕸️🤘

Çocuklarım ne diyorsa o 😍🕷️🕸️🤘 pic.twitter.com/RI3CfIylVn

— Milotrashica (@milotrashica) January 13, 2024