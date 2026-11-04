Benitez: Iraola mund të ketë sukses te Liverpooli, por i duhet kohë

Rafael Benitez mendon se Andoni Iraola i ka aftësitë për të pasur sukses te Liverpooli. Megjithatë, sipas tij, trajnerit spanjoll do t’i duhet kohë për ta vënë plotësisht në jetë vizionin e tij në Anfield.
Ish-trajneri i Liverpoolit vlerësoi përpjekjet e Iraolës për t’u afruar me lojtarët dhe tifozët. Ai theksoi se durimi është i rëndësishëm gjatë përshtatjes së skuadrës me metodat e reja.
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Benitez i tha talkSPORT se Iraola ka ide dhe vizion të qartë, si edhe potencial të madh. Sipas tij, trajneri po punon fort për të kuptuar gjithçka dhe pritet t’ia dalë mirë, ndonëse kjo do të kërkojë pak kohë.
Nën drejtimin e trajnerit të ri, Liverpooli ka shënuar përparim inkurajues: skuadra mbetet konkurruese në Ligën Premier dhe e pamposhtur në Ligën e Kampionëve.
Për Benitez, këto janë bazat mbi të cilat Iraola mund të ndërtojë suksesin.