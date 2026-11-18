Bashkimi i Prizrenit, nënkampion i Kosovës në basketboll, do të synojë të sigurojë fitoren e dytë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup.
Skuadra prizrenase ka regjistruar deri tani një fitore dhe katër humbje, ndërsa sonte do të përpiqet të dalë sërish triumfuese në Grupin F.
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Takimi ndaj Manchesterit do të zhvillohet nga ora 19:00 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, në kuadër të xhiros së gjashtë. Të dy ekipet kanë të njëjtin bilanc dhe zënë dy vendet e fundit të tabelës, me nga 5 pikë të tubuara.
Pas katër disfatave radhazi në këtë garë, Bashkimi shpreson të rikthehet te fitorja, i mbështetur edhe nga tifozët që pritet të mbushin tribunat.
Përveç Bashkimit, në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup merr pjesë edhe Trepça, e cila garon në Grupin A.