Trepça do të luajë sot në orën 18:30 kundër Splitit të Kroacisë në palestrën “Minatori” në Mitrovicë. Takimi i përket xhiros së gjashtë të Grupit A në FIBA Europe Cup.
Pas dy humbjeve radhazi në fazën e grupeve, kampionia e Kosovës në basketboll kërkon t’u kthehet fitoreve.
Të lidhura
None found
Me 9 pikë, Trepça mban vendin e katërt në tabelë. Spliti është i dyti me një pikë më shumë, po aq sa Promitheas i Greqisë, që renditet i treti.
Ekipi kosovar mbetet në garë për vendin e dytë, që siguron kalimin në fazën tjetër. Për këtë arsye, synon ta fitojë përballjen me Splitin dhe pret mbështetje të madhe nga tribunat.
Trepça e ka mundur më parë Splitin në Kroaci. Një tjetër fitore ndaj skuadrës së njohur kroate do të kishte rëndësi të madhe për mitrovicasit.