Barcelona rikthen në objektiv Lukeban, Flick e kërkon për merkaton e janarit

Barcelona po shqyrton sërish mundësinë e transferimit të mbrojtësit francez Castello Lukeba, i cili është renditur ndër përforcimet e dëshiruara nga trajneri Hansi Flick për afatin kalimtar të janarit.
Nevoja për të ndërhyrë në repartin defensiv është shtuar pas dëmtimeve të Eric Garcias, Jules Koundes dhe, së fundmi, Xavi Espart, ndërsa katalunasit vijnë edhe pas humbjeve ndaj Paris Saint-Germainit dhe Real Madridit.
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Media spanjolle raportojnë se Barcelona ka zhvilluar kontaktet e para për 23-vjeçarin, me një marrëveshje që mund të arrijë vlerën nga 30 deri në 40 milionë euro.
Flick e vlerëson veçanërisht Lukeban për faktin se luan me këmbën e majtë, ka shpejtësi dhe ofron cilësi në nisjen e aksioneve nga zona e mbrojtjes.
Profili i francezit përputhet me kërkesat e trajnerit gjerman, i cili mbështetet te një linjë mbrojtëse e avancuar dhe te futbollistë që mund të marrin pjesë në organizimin e lojës që nga prapavija.
Megjithatë, realizimi i këtij operacioni paraqitet i vështirë. Lukeba ka kontratë me RB Leipzigun deri më 30 qershor 2029, ndërsa klubi gjerman kërkon më shumë se 30 milionë euro vetëm për të hapur negociatat.
Mundësia e Barcelonës për ta përmbyllur transferimin do të ndikohet drejtpërdrejt edhe nga gjendja e saj financiare. Klubi mund të krijojë hapësirë përmes shitjes së disa mbrojtësve, si dhe nga një largim i mundshëm i Ez Abdes.
Katalunasit kanë të drejtën e 20 për qind të fitimit nga shitja e ardhshme e marokenit, i cili aktualisht është pjesë e Real Betisit. Ndërkohë, ai raportohet se ndodhet në listën e PSG-së si alternativë për të zëvendësuar të dëmtuarin Khvicha Kvaratskhelia.
Një kalim i Abdes në Paris do t’i sillte Barcelonës një pjesë të mjeteve që nevojiten për të financuar afrimin e Lukebas.
Gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, përfaqësuesit e klubit katalunas pritet ta monitorojnë nga afër paraqitjet e mbrojtësit francez me Leipzigun.
Nëse sigurohen të ardhurat e kërkuara dhe realizohen largime në repartin defensiv, përfshirë edhe një transferim të mundshëm të Alejandro Baldes, Barcelona mund të bëjë hapa konkretë për Lukeban gjatë muajit janar.
Për Flick, forcimi i mbrojtjes është një objektiv kryesor në përpjekjen për të ndërtuar një ekip më të aftë për të konkurruar për triumfin në Ligën e Kampionëve.