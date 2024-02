Barcelona përballet me dilemë të madhe, mund ta shesë yllin kryesor për 100 milionë euro

Për të lehtësuar shqetësimet e tyre financiare dhe për të pasur sa më shumë para për të shpenzuar, Barcelona mund të kërkojë të bëjë shitje të shumëfishta të profilit të lartë gjatë verës. Raphinha mund të jetë njëri nga ta, dhe një tjetër që mund të shitet është Ronald Araujo.

Mbrojtësi uruguaian, Araujo ka gjeneruar interes të konsiderueshëm nga Bayer Munich në muajt e fundit.

Ata donin ta nënshkruanin atë gjatë afatit kalimtar të dimrit, por Barcelona ishte e fortë në qëndrimin e saj për të mos lejuar askënd të largohej, dhe veçanërisht lojtarët kryesorë si Araujo.

Megjithatë, qëndrimi i tyre ka të ngjarë të jetë më i dobët në verë, kur Bayern pritet të provojë sërish për njërin nga kapitenët e ekipit.

Sipas gazetës Sport, Barcelona është e vetëdijshme se kampionët gjermanë, si dhe një klub i paidentifikuar i Ligës Premier, janë të përgatitur të bëjnë gjithçka për të nënshkruar me mbrojtësin uruguaian.

Një ofertë prej 100 milionë euro mund të jetë e mjaftueshme për Barcelonën për të shitur, dhe nëse do ta shiste, do të ndihmonte ndjeshëm për të lehtësuar problemet e tyre financiare.

Megjithatë, ata do të humbnin një nga lojtarët e tyre më të mirë, kështu që është një dilemë e madhe me të cilën po përballen. /Telegrafi/

