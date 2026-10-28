Barcelona nën hetim disiplinor pas dy incidenteve në El Clásico kundër Real Madridit

La Liga ka nisur dy procedura pas ngjarjeve të së dielës në El Clásico, ku Barcelona humbi ndaj Real Madridit. Klubi katalanas rrezikon gjobë për sendet e hedhura në fushë, ndërsa po hetohet veçmas edhe një pretendim për sulm ndaj Eduardo Camavingas.
Sipas “Mundo Deportivo”, Komiteti Disiplinor i La Ligës shqyrtoi të mërkurën episodin e hedhjes së sendeve, të ndodhur pas golit të dytë të Kylian Mbappes në fitoren e Real Madridit.
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Në raportin e tij, gjyqtari Juan Martinez Munuera shënoi se në minutën e 87-të nga tribuna veriore u hodhën drejt fushës një shishe uji dhe një kanaçe pijeje. Sektori frekuentohet kryesisht nga tifozët vendas, por objektet nuk prekën asnjë lojtar.
Pas hedhjes së sendeve, arbitri vuri në zbatim fazën e parë të protokollit për raste të tilla dhe, përmes sistemit të zërimit, u bë një paralajmërim për tifozët. Ndeshja u ndal për një kohë të shkurtër gjatë njoftimit.
Komiteti e konsideroi incidentin shkelje të lehtë, sipas nenit 117 të Kodit Disiplinor. Barcelona mund të gjobitet deri në 602 euro; për një shkelje të nivelit të mesëm, masa do të ishte 301 euro. Vlera përfundimtare do të përcaktohet në varësi të klasifikimit të shkeljes.
Një procedurë tjetër lidhet me pretendimin se Eduardo Camavinga u godit gjatë festimit të golit të dytë të Mbappes. Sipas raportimeve, disa tifozë dyshohet se e kanë qëlluar mesfushorin francez në kokë me shtiza flamujsh.
La Liga e ka referuar rastin për shqyrtim në kuadër të procedurave përkatëse disiplinore. Hetimi për Camavingan është i ndarë nga ai për hedhjen e sendeve në drejtim të lojtarëve të Real Madridit dhe ende nuk është marrë një vendim përfundimtar.
Ngjarjet pasojnë një javë të vështirë për Barcelonën, që pësoi dy humbje radhazi ndaj Paris Saint-Germainit dhe Real Madridit./