Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Fitorja e papritur ndaj Aleksandar Vuçiçit e vendos Listën Studentore të Serbisë përpara një sfide të re: krijimit të qeverisë së ardhshme.
Mes kandidatëve që përmenden për poste të larta është Dejan Soskic, ish-guvernator i Bankës Qendrore, i cili ka pasur përplasje me qeverinë serbe.
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Pas suksesit të Listës Studentore në zgjedhjet parlamentare, që i shkaktoi një goditje të rëndë Aleksandar Vuçiçit, Soskic po shihet si një prej figurave të mundshme kyçe të ekzekutivit të ri.
Pak para se të bëheshin të ditura rezultatet përfundimtare, kandidatët e listës u takuan në selinë e tyre në Beograd për një konferencë me gazetarët. Soskic vuri re se shumë prej tyre, ashtu si ai, ishin shtatlartë dhe bëri shaka se mund të krijonin një ekip të mirë basketbolli.
Jashtë ndërtesës kishin nisur festimet, por 59-vjeçari qëndroi brenda për t’u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve mbi sfidat e Serbisë. Ai e përshkroi rezultatin si fitore të demokracisë dhe përgëzoi studentët për bashkimin e forcave demokratike dhe shoqërisë civile në kërkim të ndryshimit.
“Ky ishte një festival demokracie”, tha Soskic, duke vënë në dukje se studentët kishin bashkuar grupe të ndryshme shoqërore që kërkojnë një drejtim të ri për Serbinë.
Kush është Dejan Soskic?
Ekonomist dhe akademik me përvojë, Soskic mund të marrë një rol të rëndësishëm në qeverisjen e re. Ai u emërua në krye të Bankës Qendrore të Serbisë në vitin 2010, përpara ardhjes së Vuçiçit në pushtet.
Dy vjet më vonë, Soskic u largua nga detyra në shenjë proteste ndaj ndryshimeve ligjore të qeverisë së re. Sipas tij, ato cenonin pavarësinë e bankës qendrore; në letrën e dorëheqjes, ai i quajti ndryshimet një “ligj të keq”.
Ai studioi në Universitetin e Beogradit, ku u diplomua më 1989 dhe u shpall studenti i vitit. Më vonë, si përfitues i bursës Fulbright, dha mësim për bankat dhe financat në Shtetet e Bashkuara, Austri dhe Itali, përpara se të merrte role drejtuese në Serbi.
Përvoja e tij në institucionet shtetërore dhe kundërshtimi ndaj ndërhyrjeve politike në pavarësinë e bankës qendrore e bëjnë Soskicin një kandidat të mundshëm për përgjegjësi të rëndësishme në administratën e re.
Një ndër çështjet kryesore për qeverinë e ardhshme, krahas ndryshimit politik në Beograd, do të jetë përcaktimi i kursit ndërkombëtar të Serbisë dhe i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, Rusinë e Ukrainën.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përshëndeti mundësinë e bashkëpunimit me drejtuesit e rinj. Ajo tha se BE-ja është e gatshme të ndihmojë reformat për sundimin e ligjit, lirinë e medias, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve demokratike.
Soskic ka thënë se synimet e Listës Studentore përputhen me vlerat e Bashkimit Evropian. Sipas tij, Serbia mund të bëhet partnere e sinqertë në përpjekjet për paqe, stabilitet dhe prosperitet në rajon.
Ai, megjithatë, nuk ka dhënë një qëndrim përfundimtar për anëtarësimin në BE. Soskic ka theksuar se kjo çështje mund t’u shtrohet qytetarëve në referendum.
Qëndrimi i mundshëm i kabinetit të ri ndaj Rusisë është edhe më pak i qartë. Lista Studentore ka bërë të ditur se nuk përkrah sanksione kundër Moskës, ndërsa Soskic ka shprehur rezerva lidhur me mbështetjen që Vladimir Putini i dha Vuçiçit gjatë zgjedhjeve.
Kur u pyet për politikat ndaj Rusisë dhe Ukrainës, ai iu referua respektimit të së drejtës ndërkombëtare dhe rëndësisë së diskutimeve të hapura, por nuk shpjegoi se çfarë ndryshimesh mund të ndërmarrë qeveria e re.
Mungesa e një qëndrimi të qartë lë pezull një pyetje të rëndësishme për partnerët evropianë: a do të sjellë ndryshimi politik në Serbi edhe një orientim të ri e të përcaktuar të politikës së jashtme?
Tani Soskic dhe Lista Studentore duhet ta shndërrojnë fitoren në zgjedhje në një plan konkret qeverisës. Pas viteve të dominimit politik të Vuçiçit, ata duhet jo vetëm të ndryshojnë kursin e vendit, por edhe të tregojnë se mund të krijojnë institucione më të pavarura dhe një demokraci që funksionon më mirë.