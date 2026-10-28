Barcelona kundërshton dënimin prej 602 eurosh në çështjen e Julian Alvarezit

Barcelona kundërshton dënimin prej 602 eurosh në çështjen e Julian Alvarezit

Barcelona ka njoftuar se do të apelojë gjobën e vendosur nga Federata Mbretërore Spanjolle e Futbollit (RFEF), pas ankesës së Atletico Madridit për Julian Alvarezin.

Edhe pse shuma është e ulët, klubi katalanas nuk pranon se ka shkelur rregullat gjatë përpjekjeve për ta transferuar sulmuesin në afatin kalimtar të verës.

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Barcelona synon ta vazhdojë betejën ligjore dhe të kundërshtojë vendimin për gjobën prej 602 eurosh. Masa u mor pas ankesës zyrtare të klubit madrilen.

Atletico Madrid pretendoi se drejtuesit e Barcelonës kishin negociuar në mënyrë të palejuar me Alvarezin, kur ai ishte ende nën kontratë me klubin. Pretendimi shtoi tensionet mes dy skuadrave të mëdha të La Ligës.

Komiteti i Jashtëzakonshëm i RFEF-së e cilësoi veprimin e Barcelonës “shkelje të lehtë”, në bazë të nenit 133 të kodit disiplinor të federatës. FIFA, fillimisht, kishte deklaruar se nuk kishte kompetencë të shqyrtonte hollësitë e kësaj mosmarrëveshjeje vendore.

Sipas SPORT, drejtuesit e Barcelonës duan të mbrojnë reputacionin e klubit, pavarësisht se bëhet fjalë për një gjobë të vogël. Ata insistojnë se vepruan sipas rregullave në përpjekjen për të siguruar shërbimet e Alvarezit.

Juristët e klubit besojnë se pagimi i gjobës do të interpretohej si pranim i fajësisë.

Barcelona këmbëngul se ndoqi procedurën e zakonshme dhe i dërgoi Atletico Madridit një ofertë zyrtare.

Sipas klubit katalanas, fakti që Atletico nuk iu përgjigj ofertës nuk duhej ta pengonte shqyrtimin e transferimit, sidomos pasi lojtari kishte shprehur dëshirën për t’u transferuar në kryeqytetin katalanas.


Shtuar 28.10.2026 09:12

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