Mirlind Daku zbulon interesimin nga Serie A dhe arsyen pse zgjodhi Spartakun e Moskës

Mirlind Daku zbulon interesimin nga Serie A dhe arsyen pse zgjodhi Spartakun e Moskës

Mirlind Daku ka zbuluar se gjatë verës, kur kaloi nga Rubini i Kazanit te Spartaku i Moskës, mori edhe një ofertë nga një klub i Serisë A. Sulmuesi i Kombëtares nuk bëri të ditur emrin e skuadrës italiane, por tregoi se vendosi të vazhdonte karrierën në Rusi.

Në një intervistë për median ruse “SovSport”, Daku iu përgjigj disa pyetjeve mbi mundësitë që pati për të luajtur jashtë Rusisë.

Të lidhura

None found

– A pate oferta të tjera nga Europa, përveç asaj të Spartakut?

– Po, por sapo pashë Spartakun, e kuptova se doja t’i bashkohesha këtij klubi.

– Nga cili vend ishte oferta tjetër?

– Nga Italia, prej një skuadre të Serisë A.

– Ishte klub i mirë?

– Po.

– Renditej mbi mesin e tabelës?

– Nuk e di, tha duke qeshur.

Përgjigjet e shkurtra të Dakut tregojnë se ai pati një mundësi konkrete për të luajtur në kampionatin më të lartë italian. Megjithatë, sulmuesi zgjodhi të qëndronte në Rusi, ku ishte përshtatur më parë, pasi kishte spikatur me Rubinin e Kazanit.

Edhe te Spartaku i Moskës, një prej klubeve më të mëdha të Rusisë, Daku po paraqitet mirë: në të gjitha kompeticionet ka shënuar 5 gola dhe ka dhënë 2 asiste.


Shtuar 28.10.2026 09:06

Tags: , ,
Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet

Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas