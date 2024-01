Barcelona e interesuar për transferimin e Kalvin Phillips

Mesfushori i Manchester Cityt, Kalvin Phillips, pritet të largohet nga Etihad në huazim këtë janar, pasi ai kërkon futboll të rregullt për të siguruar vendin e tij në skuadrën e Anglisë për Euro 2024 më vonë këtë vit. Ai do të ishte i hapur për ta bërë këtë në Barcelonë.

Sipas gazetës Sport, Phillips është i etur për një kalim te Barcelona në formë huazimi dhe ka ngadalësuar procesin e tij të vendimmarrjes në mënyrë që t’u japë Blaugranëve një shans për të gjetur 40 milionë euro që u nevojiten nga një investitor për të sjellë një mesfushor.

Barcelona do të konsideronte vetëm një huazim ku do t’i paguajë pagën e tij, por jo tarifë te City, dhe Phillips gjithashtu do të kërkonte garanci për kohën e lojës. Pavarësisht se është i hapur për të luajtur për Barcelonën, ai nuk do ta lërë fatin e tij deri në ditët e fundit të afatit kalimtar të janarit.

Me Atletico Madrid, Newcastle United, West Ham United dhe Crystal Palace gjithashtu të interesuar, shanset e Barcelonës duken ende jashtëzakonisht të pakta.

Më e fundit është se City po kërkon një tarifë prej 8 milionë euro për gjashtë muajt e ardhshëm, gjë që do të përjashtonte dyshen spanjolle, por edhe nëse këto kërkesa ulen, skuadrat e Ligës Premier do të ishin ende të gatshme të paguajnë më shumë sipas të gjitha gjasave.

Për të pasur ndonjë shans, Barcelona dhe Atletico duhet të sjellin fonde të reja deri në fillim të javës së ardhshme dhe shpresojnë që Phillips mund ta bindë Cityn që ta lejojë atë të dalë nga dera për më pak para. /Telegrafi/